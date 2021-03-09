余东代表：保护中华老字号 引领“国潮”新消费

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （记者孙博洋）随着社会经济的不断发展，越来越多的新业态、新品牌参与到市场竞争中来。今年全国两会期间，全国人大代表、舍得酒业产基地副总经理余东在带来了题为《关于进一步加强中华老字号保护和发展的建议》议案，针对中华老字号保护给出了建议。

中华老字号需要加强保护 避免“劣币驱逐良币”

余东认为，中华老字号是历经几十年乃至数百年市场考验的商业和手工业中的佼佼者，承载着独特技艺、精深服务理念和商业文化精髓,是我国弥足珍贵的自主品牌，是国家和民族宝贵的无形资产。

余东经过调查研究发现，新中国成立初期，中华老字号企业约16000多家，但是目前现存的只有1128家中华老字号，其中又仅有10%也就是不到120家的企业蓬勃发展，40%的老字号勉强实现盈亏平衡。“如何保护并且激活中华老字号，让它们长久地存在，成为当前的迫切问题，这也是我提出这个建议的初衷。”余东在接受人民网记者采访时表示。

谈及导致中华老字号发展现状的原因，余东表示，一些老字号企业经营理念和机制比较陈旧，难以适应新时代的市场环境，也缺乏竞争压力和意识。这导致企业业务下滑，业绩亏损，经营十分困难。

“此外， 还有一些成为不法商人抄袭利用的对象。再加上一部分中华老字号企业自身知识产权保护意识淡薄，甚至有的还没有注册商标，产品、商标被仿冒，假冒伪劣产品一度泛滥，‘劣币驱逐良币’，种种原因，让许多中华老字号越来越势微声弱。”他说。

如何保护中华老字号，让老字号焕发新活力？余东建议，首先，中华老字号企业要密切关注国内外商标公告、及时注册相关商标。相关部门积极引导和支持中华老字号加快在境外商标注册；第二，借鉴国外立法经验，加强相关立法加大侵权处罚，给予侵权者一定的数额罚金和刑罚，可以在一定程度上防患于未然，对中华老字号进行有效的保护；第三，多渠道助力中华老字号活起来。

老字号是文化传承 创新发展才能赢得消费者

余东认为，中华老字号不仅仅是一个商业品牌，更是蕴含着深厚民族情感的文化符号。保护老字号的出发点不能只是基于“利益”，更要有以延续中国文化遗产为目的的初心。

“传统老字号要适应现在的社会和市场的发展，必须坚持发扬自身长处，例如传承多年的技艺，坚守传承的匠心，曾征服消费者的产品品质。同时，要转变其传统的陈旧的管理方式，构筑独具文化特色的品牌形象，激发品牌新动力，在市场上更具竞争力。”他说。

余东表示，全球化品牌体现正面的国际属性，世界品牌是“质量”的象征，是其所在行业的以品质赢得口碑的佼佼者。“中华老字号要获得国外消费者的喜爱，必须要保证老字号的品质质量；此外，民族的才是世界的，将中华老字号蕴含的中国文化内涵和特殊意义向世界传播，从情感上取得全球消费者认同。”余东表示。

余东说，中华老字号是历经几十年乃至数百年市场考验的商业和手工业中得佼佼者，老字号们都有着独特的优势，有成名的“必杀技”。“时至今日，也许目前发展状况不佳，但是其底蕴和实力一直在，只要能给与其时间和机会，是有很大的可能焕然新生的。”他说。

余东表示，随着“国风”“中国潮”“民族文化自信”等逐渐影响消费者的消费行为，中华老字号品牌也将获得消费者更大认同感，迎来更多发展机会。

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