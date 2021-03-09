全国政协常委王昌顺：加快推动航空运输业恢复振兴

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月9日电 （记者乔雪峰）航空运输业是国家重要的战略产业，是现代化交通运输体系的重要组成部分。新冠肺炎疫情爆发以来，航空运输业受到较大冲击。全国政协常委王昌顺在接受记者采访时表示，党中央、国务院和有关部门及时出台支持政策，一定程度上缓解了航空运输企业的经营压力。但目前全球疫情尚未结束，今年航空运输企业的生产经营形势仍然存压。

王昌顺表示，2020年，面对疫情严重冲击，国家有关部委及各级地方政府陆续出台了一系列疫情防控支持政策。民航局及时出台“16+8”等一揽子扶持政策,包括免征航空公司民航发展基金，降低机场、空管和航油等服务保障环节收费等措施，给航空公司年减负约100亿元，并为航空公司争取银行流动资金优惠贷款1100亿元。

地方政府也纷纷出台帮扶政策，减免社保、房租，返还失业保险等。据不完全统计，给航空公司年减负近100亿元。在全球已有40多家外航停航或申请破产的情况下，我国航空公司没有出现大规模裁员和企业倒闭，经受住了严峻考验。

与此同时，航空公司全力增收节支、降本增效，积极自救、自立自强。包括及时调整航班运力，推出个性化、差异化的航空服务产品；新增新开“客改货”航班，大幅缩减各项成本费用开支；调整自购飞机交付时间，推迟租赁飞机交付时间等等。

王昌顺表示，面对疫情严重冲击，政府管理部门统筹推进疫情防控和运输生产恢复，各航企积极复工复产，中国成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。

受疫情持续影响，今年航空公司仍然面临空前的经营压力。王昌顺告诉记者，“为缓解我国航空运输企业的巨大经营压力，一方面航空运输企业要全力增收节支、提高收益，另一方面需要政府部门给予必要的政策扶持，促进行业恢复振兴。”

他建议，一是进一步加大财政支持力度。延续民航基金减免政策，中央及地方政府加大相关资金支持力度。二是进一步减轻企业税费负担。在延续2020年对起降费、停场费、航路费及航油进销差价的优惠的基础上，加大税收支持力度。三是建议继续提供银行流动资金疫情专项优惠贷款，放宽贷款条件，提高放款效率，优化贷款期限结构，提高3-5年期中长期贷款比重。四是进一步推动疫情精准防控，有序恢复航空运输市场。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

马杰代表：我国已成功掌握月球轨道无人交会对接技术

周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

洪杰代表：企业要把创新作为发展的首要战略