罗小云代表：开启水生态文明建设新征程 助力江西高质量跨越式发展

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

罗小云代表在十三届全国人大四次会议分组讨论会上发言。受访者供图

人民网北京3月9日电 （记者余璐）江西，以江为名，因水而生。江西地处长江中游，拥有152公里沿江岸线，境内水系发达，湖泊密布。今年的《政府工作报告》指出，“加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量”。水环境治理是生态文明建设中的重要一环，江西如何做好“水”文章，以新时代水生态文明建设助力江西高质量跨越式发展？近日，人民网记者对全国人大代表、江西省副省长罗小云进行了专访。

听完今年的《政府工作报告》，罗小云颇有感触，“今年是‘十四五’开局之年，今年的报告，立意高远、求真务实，总结成绩实事求是，分析形势客观准确，部署措施切实有力，是一篇强信心、聚民心、暖人心的好报告。特别是报告提出要加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量，这为我们全力推进新时代水生态文明建设增添了强大工作动力。”

作为生态大省和生态文明建设先行者，江西如何坚持以水生态文明建设为统领，为“十四五”开好局起好步？罗小云表示，2021年是开启全面建设社会主义现代化新征程的关键之年，江西省将准确把握“十四五”时期水利改革发展总体形势，深刻认识新发展阶段、新发展理念、新发展格局对水生态文明建设的新要求，持续深化推进水生态文明建设，筑牢水利安全防线，大力推进幸福河湖建设，狠抓水利发展支撑要素，不断拓展新时代水生态文明内涵，开启新时代水生态文明建设新征程，以更优异的成绩助力江西高质量跨越式发展。

鄱阳湖，是全国最大的淡水湖，也是江西人民的“母亲湖”，对于长江流域生态的重要功能，不言而喻。近年来，江西力保“一湖清水”入长江，助力打造美丽中国的“江西样板”。

罗小云介绍道，江西坚持生态优先、绿色发展理念，大力实施“五河两岸一湖一江”全流域治理，守护了鄱阳湖“一湖清水”。一方面，制定并组织实施《江西省水生态文明建设五年（2016-2020年）行动计划》，从夯实“三大安全工程”、强化“六大管理”、深化“五大改革”等方面推进水生态文明建设。另一方面，通过全面实行河湖长制、出台《江西省湖泊保护条例》和《江西省流域综合管理暂行办法》，着力实施三大体制机制创新，促进江西绿色崛起。同时，针对鄱阳湖水质下降问题，2018年6月全域启动鄱阳湖生态环境专项整治，累计整改问题2162个。此外，还实施推进了生态鄱阳湖流域建设十大行动，将生态文明理念融入流域保护治理、开发利用等各方面，坚持以流域为单位，统筹流域自然、经济和社会等各要素，系统保护和进一步改善鄱阳湖流域生态环境。

“随着一系列措施的有序展开，江西人民的‘母亲湖’一天天在变美。据环境公报数据显示，2015年至2019年，全省地表水水质优良比例分别为81%、81.4%、88.5%、90.7%、92.4%。江西省入长江断面即鄱阳湖出口断面水质稳定至Ⅲ类及以上。”罗小云说。

今年的《政府工作报告》提出，扎实推动长江经济带发展。江西是长江中下游重要的生态安全屏障，拥有长江岸线152公里，具有相对独立的流域生态系统，江西94%的国土面积属鄱阳湖流域，97%的江河水量汇入鄱阳湖再从湖口注入长江。

“我们把修复长江江西范围生态环境摆在压倒性位置，抓住长江经济带‘共抓大保护、不搞大开发’契机，提升经济‘绿色含量’，着力做好四篇‘水文章’。”罗小云谈到，一是做好推进河道综合治理和长江堤岸加固、推动鄱湖安澜百姓安居工程等重大水利工程建设、尽快补齐防洪短板的“防洪安全文章”；二是做好谋划和推进一批重大水源工程建设、全面推进城乡供水一体化、实行最严格水资源管理制度、推进大中型灌区续建配套和节水改造的“供水安全文章”；三是做好把长江江西段与“五河一湖”作为一个系统整体开展全流域治理，形成覆盖上下游、干支流、左右岸和水陆面的流域生态保护格局的“水生态安全文章”；四是做好将河流的历史文化、山水文化与城乡发展相融合，打造看得见山、望得见水、记得住乡愁的幸福河湖的“水文化文章”。

“‘十四五’时期，我们将认真贯彻3月1日起实施的《长江保护法》，持续整治影响环境的突出问题，共同推进生物多样性保护，进一步压实各级河长湖长在长江流域保护中的职责，切实增强长江治理和保护的系统性、整体性、协同性，为提升经济‘绿色含量’、深入推进长江经济带高质量发展贡献江西力量。”罗小云表示，推动长江经济带高质量发展，既是生态优先，绿色发展应有之义，也是沿江省份江西的必然选择。

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