原标题：中小企业迎来新一轮融资创新政策

中小企业将迎来新一轮政策力挺，其中鼓励创新和融资支持方面成部署重点。记者获悉，相关部门正加快“十四五”中小企业发展规划的编制，通过3-5年时间在国家层面培育1万多家“专精特新”小巨人企业。与此同时，金融政策将进一步发力破解中小企业融资难题。根据政府工作报告，今年大型商业银行普惠小微企业贷款将增长30%以上。业内预计，2021年新增普惠小微企业贷款将达1.45万亿元。

“小微金融”布局

我国高度重视中小企业发展，面对新冠肺炎疫情大考，系列政策组合拳取得积极成效。工信部表示，2020年减税降费对中小企业的发展提供了巨大支持；金融机构、金融企业也非常支持中小企业发展，去年发放的中小企业特别是小微企业贷款平均利率5.08%，比去年初下降0.8个百分点。

但不可否认的是，融资问题一直是我国中小企业面临的突出难题。银保监会副主席梁涛日前在国新办发布会上表示，这背后既有信息不对称的问题，也跟民营企业的自身经营管理有一定的关系。

对此，今年政府工作报告对“小微金融”着墨颇多，全面部署了进一步解决小微企业融资难题的政策措施。其中，对大型商业银行提出了普惠小微企业贷款增长目标，要求增长30%以上。此外，还提出延长小微企业融资担保降费奖补政策，完善贷款风险分担补偿机制；创新供应链金融服务模式。

“总体来看，这些举措体现了金融系统把服务实体经济尤其是中小企业放到更加突出的位置，有助于激发市场主体活力。”民生银行首席研究员温彬说。光大证券金融业首席分析师王一峰表示，大型银行仍将扮演普惠小微企业贷款投放的“头雁效应”，预计2021年新增普惠小微企业贷款1.45万亿元。

中国人民银行南昌中心支行原行长张智富建议，下一步，还应以直接融资为突破，补齐金融短板。加大对优质民营、中小企业的精准扶持力度，不断完善民营、中小企业上市梯队建设，加强上市辅导与定向扶持，尽力推动领军企业上市。

培育“创新发源地”

除了破解融资困境，更多支持中小企业发展的举措正在酝酿待发。记者获悉，相关部门正加快“十四五”中小企业发展规划的编制，进一步健全支持中小企业发展的制度，完善公共服务、市场化服务、社会化公益服务相结合的中小企业服务体系。同时引导服务机构提供规范化、精细化、个性化的服务。

在创新发展方面，工信部表示将紧盯提升中小企业创新能力和创新化水平这一目标，支持中小企业成为创新的发源地。将健全创新型中小企业的梯度培育体系，通过3-5年时间在国家层面培育1万多家“专精特新”小巨人企业，带动省级“专精特新”中小企业10万家和百万家创新型中小企业。

产业互联网赋能转型

值得关注的是，工业互联网的潜力将进一步释放。政府工作报告提出，发展工业互联网，搭建更多共性技术研发平台，提升中小微企业创新能力和专业化水平。

工业互联网研究院院长徐晓兰在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前中小企业因资金缺乏和技术门槛等问题面临数字化转型困境。

对此，徐晓兰建议，下一步基于工业互联网提升“专精特新”小巨人企业数量和质量，助力实体经济做实做强做优；同时构建工业互联网产业生态，让中小企业基于工业互联网平台以低成本、灵活的方式补齐数字化能力短板，形成大中小企业融通发展的产业生态。

海尔集团总裁周云杰也对记者表示，下一步需进一步发挥工业互联网平台对中小企业发展的推动作用。

“包括积极推动行业、领域、解决方案等工业应用标准的建设，为企业提供个性化、集成化服务；加快建立国家工业互联网平台开源联盟，鼓励开发者参与开源贡献代码和应用开源系统，为中小企业数字化转型赋能。此外，工业互联网应建立‘与大企业共建、小企业共享’的生态道路，与中小企业打造产业协同发展的新生态。”他说 。

(责编：罗知之、吕骞)