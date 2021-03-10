金李委员：发挥金融作用 提升中低收入群体财产性收入

【编者按】2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年——“十四五”开局，全面建设社会主义现代化国家新征程开启。在此节点举行的全国两会，无疑承载了更多意义和期待。一张蓝图，一份愿景，“十四五”的中国，令人期待！3月4日起，人民网推出“开局十四五·代表委员说”系列报道，带您一起聆听两会“好声音”，畅想“十四五”美好新生活。

人民网北京3月10日电（记者孙博洋）脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。如何让刚刚脱贫的群众富起来，如何提高中低收入群体收入，如何扩大中等收入群体，逐步实现共同富裕，备受关注。今年全国两会期间，全国政协常委、中国人民大学校长刘伟与全国政协委员、北京大学光华管理学院教授金李联合提交了《关于更好发挥金融作用支持共同富裕的提案》（以下简称《提案》），建议发挥好金融作用，提升中低收入群体的财产性收入，助力实现共同富裕。

金李在接受人民网记者采访时表示，增加所有群众收入特别是中低收入群体收入，包括增加劳动性收入和财产性收入，需要相关政策的鼓励支持和多措并举。他认为，提升中低收入群体的财产性收入还存在难点，因为相与高收入群体相比，中低收入群体在财富增值能力方面还存在差距。

金李表示，高收入群体拥有更多财产性收入投资机会，选择余地大，风险承受能力也较高。但目前，中低收入群体仍缺乏一种普惠性、低风险、相对较高收益的投资渠道，很多中低收入者只能通过低风险、低收益率的工具如银行存款来积累自己的财富。

金李还表示，要保证整体社会的财富更公平配置和增长，就需要保证中低收入群体的财富积累速度长期平均不显著低于高收入群体。这就需要研究和探索如何既不让中低收入者承担过度风险，又可适当提升其财富增值速度的方法和渠道。

《提案》建议，相关部门可研究制定可行性政策，通过构建投资组合等方式，提升中低收入群体的投资回报率，使其财富积累速度不明显低于高收入群体。他还建议，鼓励中低收入群体适当参与实体经济投资，不仅提升其财富增长速度，也让更多群众能够通过投资分享我国经济发展的成果和红利。同时，建立相应的保险托底机制，降低中低收入群体投资的风险。

“开局十四五·代表委员说”系列报道：

坚持创新驱动“大方向” 激活科技引领“源头水”

改善民生拓展需求 深挖文旅体消费市场潜力

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周延礼委员：保险业要在多支柱养老保障体系建设等方面发挥作用

达建文委员：建议加快建立碳排放监控体系

刘尚希委员：加快培育完整内需体系须以改革为动力

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