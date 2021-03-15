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守护安全 畅通消费

2021年“3·15国际消费者权益日”主题活动在人民网举办

2021年03月15日17:38 | 来源：人民网
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“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动现场。人民网记者 于凯摄

人民网北京3月15日电 （记者李栋）今日，由中国消费者协会主办、人民网承办的“2021年3·15国际消费者权益日”主题活动在人民日报社新媒体大厦举行，活动主题为“守护安全 畅通消费”。来自最高人民法院、中央网信办、工信部、交通运输部、农业农村部、市场监管总局、国家邮政局等部门的相关负责人，中国饭店协会等行业组织负责人，法律专家和律师，有关企业和媒体代表等参加了活动。

在活动现场，中消协发布了2021年度主题调查报告，反映了消费者对消费安全的期待，揭示了消费领域存在的消费安全痛点、堵点。结合2020年十大消费维权舆情热点和全国消协组织受理投诉情况，从粮食安全、个人财产安全、人身安全、个人信息安全四个方面，梳理出餐饮浪费、预付费商家跑路、虚假宣传和个人信息泄露等四大热点问题，进行了深入分析点评，并介绍了立法机关、政府部门、消协组织、行业组织和企业在推进问题解决方面的行动和计划。中消协向广大生产经营者发起了守护消费安全倡议，得到了参会企业代表的积极响应。

为了弘扬公平正义，对不法经营者形成震慑，中消协发布了2019—2020年全国消费维权十大典型司法案例，以加强普法宣传，对消费者维权进行引导。在现场，中消协介绍了2020年发起的“凝聚你我力量 让消费更温暖”活动取得的成效，以及企业、行业组织、地方消协主动推进产品和服务升级、满足消费者需求的优秀案例。并公布了“2020消费维权年度人物”，旨在为全社会树立榜样。

活动得到了国际消费者联会的支持，国际消联主席马里穆图代表国际消联发来活动寄语，对“守护安全 畅通消费”活动主题予以肯定，对中国消费维权事业的发展前景充满期待。

中消协副会长兼秘书长朱剑桥发言。人民网记者 于凯摄

“今年中消协将在消费教育、调查监督、投诉处理、参与立法、公益诉讼等方面，开展系列维权行动。”中国消费者协会副会长兼秘书长朱剑桥表示，希望社会各界支持、参与这些行动，不断为提高消费者的获得感、幸福感和安全感共同努力。

企业入驻“人民网+”客户端上的消费者“一键维权”平台。人民网记者 于凯摄

为进一步倡导“守护安全”“畅通消费”的理念和实践，在活动现场，多家企业积极入驻了“人民网+”客户端上的消费者“一键维权”平台，回应公众关心的消费话题。入驻企业表示，希望借助媒体平台，进一步畅通与消费者的交流互动，为促进消费市场的良性发展贡献力量。

中国消费者协会秘书长朱剑桥接受人民网专访（视频）

 

(责编：王连香、高雷)

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