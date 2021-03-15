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构建数字化零售的诚信经营体系

范春燕
2021年03月15日10:29 | 来源：人民网
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诚信作为立业之本，是企业生存和发展的基石，是推动企业生产力提高的精神动力，是企业内外有效沟通的桥梁，也是企业获取最大价值的基础。尤其在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，坚持扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场是构建新发展格局的重要支撑，依靠新消费、新模式、新业态拉动内需，诚信的重要性更加凸显。

诚信共识之下，我国信用体系建设任重道远，诚信建设仍然在路上。但纵观各行各业发展，坚持诚信服务方能赢得消费者，坚持诚信经营才能团结合作者，赢得双赢发展。伴随新一轮科技和产业变革发展，关乎人们日常生活的零售行业也迎来数字化转型发展，数字化零售时代更需建立全方位的诚信经营体系。

诚信经营，大而化之则是每一个诚信服务，每一份诚信文化，每一次诚信认同。在企业的诚信建设过程中，把诚信标准从定性到定量、从明确到精确，不断细化、量化、时间化、标准化，才能让诚信更有质感，让服务更完美，让消费更放心。总结苏宁30多年的零售经验和取得的发展成果，其根本在于诚信服务，将用户体验放在首位，将诚信标准落到细节。对外赋能的同时，苏宁也将诚信文化赋能输出，覆盖到更多消费人群，传播进千家万户。

随着互联网的快速发展和迅速普及，线上线下融合发展成为趋势，诚信体系建设还需涵盖随之而来的新型购物需求、新型业态形式和新型交易场景。作为线上线下融合发展的代表企业，苏宁一直坚持诚信经营的体系化管理，打造涵盖商家准入、商品引入、线上销售、线下服务等的管理制度，并以最新科技全方位赋能和迭代，与时俱进实现线上线下经营的全覆盖。其中在大数据预警方面，苏宁成功开发诚信体系模型，实现了对全平台、全品类、全渠道的诚信数据化管理。

诚信经营体系中，有一项至关重要，就是信息的数据保护。保护用户信息，是企业最基本的数据保护，也是企业发展最基本的诚信。对于社会而言，全面有效的信息数据在实现科学决策、高效管理和统筹规划则发挥着更大的优势。2020年9月20日，苏宁易购App获得首批个人信息保护认证证书。2020年11月27日，全国APP个人信息保护监管会上，苏宁向社会做出公开郑重承诺，将严格落实APP侵犯用户权益各项整治工作，保障用户合法权益。

其实，创新技术的不断涌现，创新经营的不断发展，许多社会问题获得了更好的解决方式。于诚信建设而言，像区块链技术的应用，对于信息的存储和处理有着去中心化、防篡改、共享和透明等明显优势。在行业的诚信经营体系建设中，领先企业发挥自己的技术优势和企业责任，在诚信服务标准制定、诚信信息保护技术等方面对外赋能，开放共享，尤其是农村零售数字化中的诚信建设中，不仅注重改善诸如假冒伪劣、不正当竞争等基础诚信问题，还要加强与当地政府、工商管理相关部门的合作，做到商业赋能和普法宣传有效结合，推进良性发展。

聚焦零售，苏宁在打造更专业的全场景零售服务平台过程中，将不断释放产业互联网新势能，促消费、扩内需。转型零售服务商，苏宁不忘初心，坚守诚信经营，未来将不断提升服务的诚信标准，推动整个行业的诚信经营体系建设。 

（作者为苏宁易购集团旗下云网万店集团副总裁）

(责编：王震、章斐然)

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