2021年全国农资打假专项治理行动视频会议在京召开。（来源：农业农村部网站）

人民网北京3月17日电 （记者李源）时值春耕季节，正是用种用肥用药的高峰期。据农业农村部网站消息，3月16日，农业农村部、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、供销总社等七部门联合在京召开2021年全国农资打假专项治理行动视频会议，联合启动2021年全国农资打假专项治理行动。

今年是“十四五”开局之年，又是建党100周年，确保粮食丰收意义重大。会议强调，要切实提高思想认识，把农资打假作为保障农资供应、保障粮食安全的重要工作来抓，采取强有力的措施坚决把假劣农资清出市场，让农民用上放心种、放心药、放心肥，为夺取全年粮食和农业丰收保驾护航。

会议指出，当前春耕生产正由南到北陆续展开，农资进入销售旺季，各地各有关部门务必高度重视，迅速行动，坚持标本兼治、打防结合、属地管理，扎实做好今年农资打假工作，切实保障农资供应。

会议强调，各地各有关部门要抓紧开展春耕农资检查，突出城乡结合部、农资经营集散地、种养生产基地等重点区域，采取巡查抽查、飞行检查和暗查暗访等方式，全面排查套牌生产、侵权假冒、非法添加、以次充好等问题。加强农资供应保障，强化市场监测和供需形势调度，搞好紧缺品种调剂调运，畅通农资物流运输和末端配送渠道，确保农资及时到村到店到户。加强农资打假宣传教育，提升生产经营主体识假辨假、安全用药的能力水平，鼓励农民群众对假劣农资线索进行举报，提高公众参与度。优化农资审批管理，推动由事前审批向强化事中事后监管、全程服务转变，加快修订完善配套规章制度，确保放得开、接得住、管得好。创新农资监管方式，大力推进执法信息化建设，实现农资生产、经营、使用、监管信息一体化，进一步健全信用监管机制，实行黑名单制度，让制假售假者付出代价、寸步难行。

会议强调，要切实加强农产品质量安全工作，启动实施“治违禁 促提升”行动，下大力气解决违禁药物超标问题，严肃查处3·15晚会曝光的“瘦肉精”问题，及时向社会公布调查处理结果，并举一反三在全国范围内开展专项整治行动。

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(责编：李源、高雷)