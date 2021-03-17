人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

国内成品油价格按机制上调 95号汽油今年累计涨超0.8元

2021年03月17日17:20 | 来源：人民网
小字号

人民网北京3月17日电 （记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元和230元。

本轮是2021年第五次调价，具体为上调五次、下调零次、搁浅零次，汽油总计上调了1030元/吨，柴油总计上调了995元/吨。如果累加2020年末的调价，成为现行调价机制自2013年春天执行以来，国内成品油价格已经连续第九次实现上调。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升将上涨0.18元、95号汽油每升将上涨0.19元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花9元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加13-14元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用增加80元左右。

当前，我国成品油零售价格实行分地区限价制度。据记者了解，在本轮油价调整后，我国绝大多数省区市的95号汽油每升价格都将超过7元，其中海南省和西藏的95号汽油价格超过8元；而2021年我国95号汽油的价格已上涨超过0.8元。

隆众资讯分析师李春艳表示，近期国内主营炼厂开工逐渐下降，而独立炼厂开工下降缓慢，因当前炼厂炼油利润空间高位，部分计划检修有所推迟。但整体来看，目前市场资源仍充足。进入3月下旬，主营单位集采、外采对汽油有一定支撑，但终端对柴油需求未有明显提升，部分主营客存高位，社会库存高企，中间商仍有落袋为安出货的趋势。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年3月31日24时开启），预计国内成品油市场有高位小幅回落的趋势，柴油回落空间预期较汽油大。

(责编：崔元苑、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
国内成品油价格按机制上调 95号汽油今年累计涨超0.8元
　　人民网北京3月17日电 （记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元和230元。 本轮是2021年第五次调价，具体为上调五次、下调零次、搁浅零次，汽油总计上调了1030元/吨，柴油总计上调了995元/吨。…
坚持先规划后建设 两部门发文部署加强历史文化遗产保护管理
　　人民网北京3月17日电 （记者李源）据自然资源部网站消息，为深入贯彻落实党中央、国务院关于加强历史文化遗产保护工作，把文物保护管理纳入国土空间规划编制和实施的指示要求，自然资源部、国家文物局近日联合发布《关于在国土空间规划编制和实施中加强历史文化遗产保护管理的指导意见》（以下简称《意见》）。 《意见》指出，要坚持先规划后建设的原则，实施城市更新和乡村振兴行动，防止大拆大建破坏文物等各类历史文化遗存本体及其环境，严禁违反规划或擅自调整规划在历史文化名城名镇名村相关区域建设高层建筑、大型雕塑等高大构筑物。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部