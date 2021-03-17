人民网北京3月17日电 （记者毕磊）今天下午，国家发改委发布消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2021年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高235元和230元。

本轮是2021年第五次调价，具体为上调五次、下调零次、搁浅零次，汽油总计上调了1030元/吨，柴油总计上调了995元/吨。如果累加2020年末的调价，成为现行调价机制自2013年春天执行以来，国内成品油价格已经连续第九次实现上调。

据测算，本次油价调整后，92号汽油每升将上涨0.18元、95号汽油每升将上涨0.19元。以油箱容量50L的普通私家车计算，这次调价后，车主们加满一箱油将多花9元左右；按市区百公里耗油7L-8L的车型，平均每行驶一千公里费用增加13-14元左右。而对满载50吨的大型物流运输车辆而言平均每行驶一千公里，燃油费用增加80元左右。

当前，我国成品油零售价格实行分地区限价制度。据记者了解，在本轮油价调整后，我国绝大多数省区市的95号汽油每升价格都将超过7元，其中海南省和西藏的95号汽油价格超过8元；而2021年我国95号汽油的价格已上涨超过0.8元。

隆众资讯分析师李春艳表示，近期国内主营炼厂开工逐渐下降，而独立炼厂开工下降缓慢，因当前炼厂炼油利润空间高位，部分计划检修有所推迟。但整体来看，目前市场资源仍充足。进入3月下旬，主营单位集采、外采对汽油有一定支撑，但终端对柴油需求未有明显提升，部分主营客存高位，社会库存高企，中间商仍有落袋为安出货的趋势。下一轮调价周期来临之前（下一轮调价窗口将于2021年3月31日24时开启），预计国内成品油市场有高位小幅回落的趋势，柴油回落空间预期较汽油大。

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