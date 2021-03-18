本报北京3月17日电 （记者王观）记者从国家税务总局获悉：近年来，我国不断完善支持科技创新的税收政策，税收鼓励创新力度不断加大。数据显示，“十三五”时期，我国鼓励科技创新税收政策减免金额年均增长28.5%，五年累计减税2.54万亿元。税收优惠更多惠及制造业和高技术服务业，制造业、信息传输和信息技术服务业、科学研究和技术服务业三大行业享受减税额合计占比近九成。

全国享受研发费用加计扣除政策的企业户数由2015年的5.3万户提升至2019年的33.9万户，五年间扩大了5.4倍；减免税额由726亿元提升至3552亿元，2020年达到3600亿元，年均增长37.8%。

研发费用加计扣除力度持续加大，有效激发了企业研发投入力度和创新活力，全国研究与试验发展经费从2015年的1.42万亿元增长至2020年的2.44万亿元，年均实现两位数增长。（相关报道见第十一版）

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“十三五”时期宏观税负逐年下降

《 人民日报 》（ 2021年03月18日 01 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)