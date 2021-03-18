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优化营商环境 强化创新驱动

湖北经济重振跑出加速度

2021年03月18日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报武汉3月17日电  （记者贺广华、田豆豆、强郁文）“订单爆满，加班加点。”今年春节过后，代工厂里忙碌不停，无人零售智能柜整装待发，武汉市哈哈便利科技有限公司创始人樊伟喜不自禁。

　　这家企业2020年上半年曾一度停产，后受益于扶持政策和“无接触”购物商机，迅速恢复活力，订单量持续快速增长。

　　“我相信，困难再大，也压不垮英雄的湖北人民。”习近平总书记的殷切期望，时刻激励着湖北广大干部群众。

　　战疫、战洪、战贫并举，湖北全力确保防控不放松、疫情不反弹、发展不停步。优化环境、减税降费、“惠游湖北”等一系列政策措施相继出台，千方百计稳产业、促消费、调结构，湖北经济重振跑出加速度。2020年，全省生产总值恢复到2019年的95.6%，城乡居民人均可支配收入分别恢复到2019年的97.6%、99.5%。

　　今年前两个月，湖北经济迎来“开门红”。全省规上工业增加值同比增长99.2%，比2019年1至2月增长7.2%，41个大类行业全部保持正增长；高技术制造业投资比2019年同期增长11.7%，占全省制造业投资的比重为26.2%，比2019年同期提高9.7个百分点。

　　湖北省委和省政府把扩大有效投资摆在稳经济的突出位置，坚持资金、要素跟着项目走，服务、保障围绕项目转，全力推进重大项目建设。

　　2020年8月，湖北启动补短板强功能“十大工程”，滚动谋划项目6100多个；2021年，各类续建亿元以上项目达4800余个，成为拉动经济增长的重要力量。

　　抓住中央一揽子政策支持机遇，湖北加快新旧动能转换。国家存储器基地二期、京东方10.5代线、华星光电T4、中金数谷武汉大数据中心等重大产业项目落地生根，为湖北加快发展、转型发展、高质量发展启动新引擎。2020年，湖北高技术制造业增加值增长4.1%，高于全部规模以上工业10.2个百分点。

　　人勤春早，荆楚大地活力足。1月4日，元旦假期后首个工作日，湖北召开全省优化营商环境大会，提出把优化营商环境作为“十四五”开局起步的重要突破口。2月18日，春节假期后首个工作日，湖北召开科技创新大会，宣布与国家相关部门共建7个实验室，启动以东湖科学城为重点的光谷科技创新大走廊建设。

　　“奋力把失去的时间抢回来、把疫情造成的损失补回来。”湖北干部群众纷纷表示，要把伟大抗疫精神转化为源源不断的强大动力，奋力实现今年湖北开局漂亮、全年精彩。


　　《 人民日报 》（ 2021年03月18日 01 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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