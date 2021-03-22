3月20日，以“迈上现代化新征程的中国”为主题的中国高层发展论坛2021年会在京举行。贝壳找房联合创始人、CEO彭永东出席“平台经济：促进共享发展”分论坛，彭永东就议题发表《新经济 新模式 新价值》主题演讲，他表示“产业进化，需要平台与各方合力，共同拥抱看‘长’的新经济发展观念。”

彭永东认为，很多传统产业数字化程度参差不齐，还需要很长的时间进行产业迭代。他举例，衣食住行领域中，居住领域中的房产交易环节由于高值低频、流程复杂、供给不足等原因，导致数字化进程相对较慢，造成了服务者与消费者、服务者与服务者之间的交互体验差，形成“零和博弈”的局面。

实现居住产业的进化，需要借助平台能力打破这种局面，让服务者能够更好的合作共赢，让消费者有更好的服务体验：第一，打造好的服务系统，让服务有体系、有标准、可视化、可追溯，消费者可以在平台借助贝壳分等数字工具看到服务者的服务历史和表现，从而更有依据的进行选择和决策。第二，改变服务者的合作模式，借助ACN模式等手段让服务者能够实现共赢，助力行业“人”的看长。

贝壳找房联合创始人、CEO 彭永东。受访者供图

贝壳找房将二手房交易流程中的所有环节，拆分给 12 个服务者角色，重塑了整个场景中的人、服务和流程。“服务者的改变将带来整个行业服务水平的大幅提升”，彭永东强调，“服务业的一个本质，是优质的服务供给，中国服务业中的很多领域，都需要职业化升级和改造。想要培养优秀经纪人和推动好的服务，从招募、培训、培养到信用机制搭建，需要很长的时间周期，一两年时间难以看到差异，这需要社会各方都能够积极参与，共同看‘长’。”

“房是用来住的，不是用来炒的，这不仅仅是居住领域面临的机制问题，甚至是关系到国计民生的一个非常大的议题，对于企业来说需要承担更多责任，并坚持与多方合力共建，维护公平有序的市场竞争和市场服务。” 彭永东在论坛中表示。

近日，国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（简称“‘十四五’规划纲要”）发布，提出加快数字化发展，培育新兴数字产业，推进产业数字化转型，并明确提出了发展目标。在彭永东看来，“共建”是新经济发展的基础，而打造共建、共治、共享的社会治理格局，需要政府、行业、公众共同参与。作为平台，需要积极开放前沿能力，实现新连接，共创新价值，推动行业协同合作的共生经济新模式，以数据和科技的力量打造服务生态圈。

“如今贝壳有超过1000万套的VR房源数据”，数字技术的应用实践，一方面能够帮助消费者提升决策的效率，一方面能够帮助产业进行快速的迭代。彭永东认为，产业的迭代升级主要体现在两点：第一，利用数字化科技手段，实现线上线下的融合以及行业基础设施的布局和建设，重塑产业互联网。第二，将全新价值理念引入整个产业，推动居住产业的持续发展。据贝壳找房2020年第四季度及全年财报显示，截止2020年底，贝壳楼盘字典累计收集中国2.4亿套房屋的动态数据，累计收集超过900万套房屋的VR房屋模型，年末VR拍摄房源覆盖在售二手房源比例超过73%，全年VR带看发起量超过6600万次。

最后彭永东强调，面对新经济浪潮，为实现更高质量的发展、更高程度上的普惠，产业的迭代不仅需要更加的看“长”，更需要多方的参与，企业、平台参与各方，政府、行业都应该共同携手，提供更大的空间和更多的机会。

“新经济视角下，需要把对消费者好、对服务者好、合作共赢、拥抱数字化等新价值注入到原有的产业里面，合力共建，共同看‘长’”，彭永东表示。

(责编：王紫、吕骞)