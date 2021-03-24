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今年第二批涉嫌非法社会组织名单公布 中国产业发展促进协会等十家上榜

2021年03月24日14:07 | 来源：人民网
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人民网北京3月24日电 （王仁宏）据民政部社会组织管理局消息，民政部今日公布2021年第二批涉嫌非法社会组织名单。具体如下：

制图：王仁宏

民政部提醒社会公众提高警惕，避免受骗上当。如发现下列组织的活动线索（如活动场所、 负责人等），请登录“中国社会组织政务服务平台”（www.chinanpo.gov.cn）“投诉举报”栏目进行投诉举报。

 

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(责编：王仁宏、高雷)

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