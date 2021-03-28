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加强地方国企债务风险管控

2021年03月28日08:28 | 来源：经济日报
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原标题：加强地方国企债务风险管控

国务院国资委近日印发《关于加强地方国有企业债务风险管控工作的指导意见》，指导地方国资委进一步加强国有企业债务风险管控工作，有效防范化解企业重大债务风险，坚决守住不引发区域性、系统性金融风险的底线。

“个别地方国企发生债务违约，既有疫情冲击、市场波动的外部原因，也有企业自身盲目做大、管理不善等内部因素。”国务院国资委秘书长、新闻发言人彭华岗日前表示，通过风险出清实现优胜劣汰是资本市场的正常运行机制，有利于促进金融市场长期健康发展。任何欺诈发行、虚假披露、恶意逃废债等违法违规行为都应受到严厉打击，投资者合法权益必须得到保护。政府落实好监管责任，发债企业履行好主体责任，投资机构切实提高风险资产的定价能力，才能够共同维护好金融生态和信用环境。

彭华岗介绍，虽然近期国企债券违约比例有所上升，但仍低于市场平均水平，违约风险总体可控。

《指导意见》强调，各地方国资委要把防范地方国有企业债券违约，作为债务风险管控的重中之重。重点关注信用评级低、集中到期债券规模大、现金流紧张、经营严重亏损企业的债券违约风险，督促指导企业提前做好兑付资金接续安排。

对于按期兑付确有困难的，各地方国资委要指导企业提前与债券持有人沟通确定处置方案，通过债券展期、置换等方式主动化解风险，也可借鉴央企信用保障基金模式，按照市场化、法治化方式妥善化解风险。

对于已经发生债券违约的，各地方国资委要指导违约企业按照市场化、法治化、国际化原则妥善做好风险处置，通过盘活土地、出售股权等方式补充资金，积极主动与各方债权人沟通协调，努力达成和解方案，同时要努力挽回市场信心，防止发生风险踩踏和外溢。

对于已无力化解风险、确需破产的，要督促企业依法合规履行破产程序，强化信息披露管理，及时、准确披露股东或实际控制人变更、资产划转、新增大额债务等重大事项，保障债权人、投资人合法利益。

大公国际技术委员会副主任李剑认为，《指导意见》有助于稳定市场预期，修复地方国企信用。接下来，各地方国资委要结合实际情况贯彻落实好《指导意见》，坚持问题导向，做到标本兼治，注重企业自身信用能力的提升和债务风险的防控，推动企业高质量发展。（记者 周雷）

(责编：张文婷、杨迪)

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