在每个受助孩子心中种下爱的种子，帮助乡村教师成长，让中国教育事业更加美好，近年来，完美（中国）有限公司（以下简称“完美公司”）通过支持希望工程、希望乡村教师计划、授渔计划、校园安全包等公益项目，大力开展教育扶贫，切实帮扶贫困学子成人成才，助力中国教育事业发展。

据介绍，截至2020年底，已捐建完美希望学校100余所；支持“完美希望义工”项目，每年组织员工、经销商回访希望学校，为孩子们送去图书、文具、教学用品等；在中国青少年发展基金会设立“完美和谐公益基金”“完美公益文化传播基金”，推动青少年发展公益事业……

爱心支持临汾红丝带学校

完美公司爱心捐赠300万元，支持临汾红丝带学校。受访者供图

2020年10月27日，完美公司与中国青少年发展基金会以“希望同行，精彩有我”为主题开展山西临汾红丝带学校回访暨志愿者活动。据悉，临汾红丝带学校创建于2006年9月1日，目前共有学生31人。 2011年12月1日，经山西省临汾市教育局正式批复成立后纳入国家义务教育行列。该校校长郭小平认为，除医治孩子们身体上的病痛外，更大的责任是抚平他们心灵上的创伤，使他们能够像正常孩子一样快乐生活。

“你们只管努力学习，其他交给社会。你们不会孤独地战斗，我们会尽力帮助解决你们的需求，为你们提供更好的学习环境。”在活动现场，完美公司董事长古润金向中国青少年发展基金会递交捐赠牌，对临汾红丝带学校实施为期5年资助资金合计300万元人民币的支持计划，并通过共青团山西省当地团组织实施落地。

躬体力行做公益

据介绍，从1997年在革命圣地延安捐建第一所完美希望小学起，完美公司就开始在全国贫困地区捐建希望小学。截至目前，已向中国青少年发展基金会捐款总额逾1.15亿元，大力支持“希望工程”等推动青少年发展的公益项目，在全国各地捐建逾百所希望小学的同时，全力支持希望工程项目升级发展。

此外，从2011年至今，该公司向中国华文教育基金会捐资1.36亿元，不仅搭建起华人华侨文化交流的宽广平台，更在文化层面推动“一带一路”建设在沿线国家落地生根，助力中华文明传承，生生不息。

2019年12月6日，来自马来西亚的100位华裔青少年营员参加“2019中国文化行—‘一带一路’完美广东冬令营”活动。受访者供图

古润金认为，在新时代，侨商应当切实投身到中国公益慈善事业中，发挥独特作用，为社会公益事业贡献力量，承担起更多的社会责任，为建设健康中国、提升人民群众健康水平做出更大贡献。

创新拓展“希望工程”帮扶内容方式

在躬身希望工程实践当中，完美公司一直致力于从不同维度创新、拓展、深化希望工程的帮扶内容及方式。在国家不断加大基础教育投入，贫困地区教育硬件设施日趋完善的新形势下，从支援学校建设、为贫困家庭与学子捐资赠物，逐步转变希望工程项目支持方式，升级为多种形式的软件帮扶。

为提升希望小学的软实力，完美公司开展“希望义工”项目，发展志愿者队伍，并开展中国、马来西亚学生交流活动等，开拓了学生的眼界，进一步推动两国青少年交流，促成希望工程首次海外资助。在捐赠配套设施及生活物资的同时，完美公司还关注学生和教师的多元需求，提供在校生助学金及编外教师补贴等。在改变孩子们成长环境、帮助孩子们提高能力的同时，致力于让孩子们能够通过教育改变自身命运。

截至目前，该公司已在“中国青少年发展基金会”设立“完美和谐公益基金”、“完美公益文化传播基金”等，为推动青少年发展公益事业不断作出新贡献。

全心推行“善循环”

“当我看到山区的孩子因为贫穷上不了学，我感到非常心酸。再穷不能穷教育，教育可以改变孩子的一生，甚至改变一个村庄。”古润金带领企业全心推行“善循环”，在教育和青少年发展事业中践行“侨商公益”。

如今，完美公司已把公益作为公司健康发展的重要元素，带动员工、经销商、供应商和社会各界爱心人士积极参与，唤起更多企业的共鸣，自觉承担起社会公益参与者和推动者的双重角色。

在古润金看来，重视教育就是重视未来。他真诚希望孩子们将来拥有创造幸福生活的能力，因为有梦想、有信念、有奋斗、有奉献的人生，才是有意义的人生。

2009年12月完美公司古润金董事长出席江西瑞金杉山完美长征希望小学竣工仪式。受访者供图

(责编：董童、吕骞)