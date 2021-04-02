人民网北京4月2日电 （记者罗知之）银保监会官网4月2日消息，近日，银保监会召开车险综合改革半年工作（电视电话）会议，回顾了车险综合改革落地以来的工作成效，梳理车险市场出现的一些新情况新问题，部署推动车险综改各项工作任务不断深化、落地见效。会议指出，本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。

会议表示，半年来，车险市场保持总体平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标初见成效，基本符合改革预期。本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强。回归保险本源，风险保障程度明显提升，三责险平均保额由改革前的89万元提升到133万元。防范化解风险，车险市场乱象明显遏制，截至2月底，全国车险综合费用率同比下降9.39个百分点，车险手续费率同比下降6.75个百分点。着眼提质增效、公司经营能力明显提高，加快转型升级、行业发展结构明显改善。

会议要求，车险综合改革复杂程度、敏感程度、艰巨程度前所未有，愈是风高浪急，愈是要彰显定力、放大格局，愈是要强化担当、严守纪律，坚定不移地深化改革，加快推进车险高质量发展。监管部门、会管单位和市场主体必须要有定力，提高政治站位，持之以恒贯彻落实改革部署；要有担当，强化思想认识，各司其职主动承担改革责任；要有格局，开阔胸怀视野，用发展眼光、创新思维解决前进中的问题；要有规矩，树牢红线意识，严查重处持续净化改革环境。

此外，会议对2021年车险专项检查进行了部署，计划组织10个银保监局对5家主要财险法人机构的12家省级分支机构开展靶向检查，决不允许市场秩序的搅局者破坏车险综改工作全局。

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