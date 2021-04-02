人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

车险综合改革半年成效如何？ 银保监会：89%保单签单保费下降

2021年04月02日13:37 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月2日电 （记者罗知之）银保监会官网4月2日消息，近日，银保监会召开车险综合改革半年工作（电视电话）会议，回顾了车险综合改革落地以来的工作成效，梳理车险市场出现的一些新情况新问题，部署推动车险综改各项工作任务不断深化、落地见效。会议指出，本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。

会议表示，半年来，车险市场保持总体平稳，“降价、增保、提质”的阶段性目标初见成效，基本符合改革预期。本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强。回归保险本源，风险保障程度明显提升，三责险平均保额由改革前的89万元提升到133万元。防范化解风险，车险市场乱象明显遏制，截至2月底，全国车险综合费用率同比下降9.39个百分点，车险手续费率同比下降6.75个百分点。着眼提质增效、公司经营能力明显提高，加快转型升级、行业发展结构明显改善。

会议要求，车险综合改革复杂程度、敏感程度、艰巨程度前所未有，愈是风高浪急，愈是要彰显定力、放大格局，愈是要强化担当、严守纪律，坚定不移地深化改革，加快推进车险高质量发展。监管部门、会管单位和市场主体必须要有定力，提高政治站位，持之以恒贯彻落实改革部署；要有担当，强化思想认识，各司其职主动承担改革责任；要有格局，开阔胸怀视野，用发展眼光、创新思维解决前进中的问题；要有规矩，树牢红线意识，严查重处持续净化改革环境。

此外，会议对2021年车险专项检查进行了部署，计划组织10个银保监局对5家主要财险法人机构的12家省级分支机构开展靶向检查，决不允许市场秩序的搅局者破坏车险综改工作全局。

(责编：罗知之、章斐然)

分享让更多人看到

推荐阅读
车险综合改革半年成效如何？ 银保监会：89%保单签单保费下降
　　人民网北京4月2日电 （记者罗知之）银保监会官网4月2日消息，近日，银保监会召开车险综合改革半年工作（电视电话）会议，回顾了车险综合改革落地以来的工作成效，梳理车险市场出现的一些新情况新问题，部署推动车险综改各项工作任务不断深化、落地见效。会议指出，本次改革坚持人民立场，消费者获得感明显增强，89%的保单签单保费下降，其中保费降幅超过30%的保单占比达到64%。…
水利部珠江委完成韩江水量调度 保障1000多万人供水安全
　　人民网北京4月2日电 （记者余璐）去冬今春，韩江流域遭遇60年来严重干旱。水利部珠江委（以下简称“珠江委”）组织开展韩江水量调度，枯水期累计向下游增加补水6亿多立方米，保障韩江流域1000多万人供水安全，满足了汕头、潮州、梅州等市的工业用水，以及500多万亩农田灌溉用水需求，有效保障了城乡供水安全和生态用水安全。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部