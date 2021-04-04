人民网北京4月4日电 （栗翘楚）3月26日，福成股份发布2020年年度报告。报告期内，公司实现营业收入10.86亿元，较上年同期减少24.92%；实现归属于上市公司的净利润1.21亿元，较上年同期减少42.37%。其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8174.03万元，同比减少35.84%。

报告显示，业绩下降主要受新冠肺炎疫情影响，餐饮业和殡葬行业受影响较大。公司餐饮门店自疫情以来，堂食接待人数大幅下滑。疫情出现反弹后，公司采取了线上、线下外卖等措施，但经营仍受到很大影响。在殡葬行业版块，疫情导致客户入园率下降较大，加之殡葬子公司涉嫌合同诈骗导致经营恶化，最终使公司整体殡葬业务营收同比减少超5成。

据了解，福成股份于2004年7月在上海证券交易所挂牌上市，主业为肉牛养殖屠宰及食品加工。2015年，福成股份完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，自此进入了殡葬行业，成为A股唯一一家拥有殡葬陵园业务的公司。2018年，公司完成对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司60%股权的收购，充分利用资本市场优势稳健推进行业扩张。

但从公司年报来看，与食品板块稳中略降、缓慢回升相比，福成股份另一主业殡葬业务再次遭受“滑铁卢”，在拥有81.01%毛利率的情况下，殡葬服务业的营业收入却同比下降55.47%。

从年报来看，除新冠疫情对该行业带来的影响之外，天德福地陵园项目的经营管理不善也是导致殡葬业务收入下降的原因。

年报显示，由于2019年天德福地陵园未完协议中约定的业绩承诺，根据约定应补偿给福成股份3679.16万元，由曾攀峰、曾馨瑾各以10%的股权补偿方式向公司进行补偿，并于2020年6月18日完成了股权变更的工商变更登记手续，福成股份对天德福地陵园的持股比例由60%变更为80%。

在2019年经过股权补偿后，2020年天德福地陵园依旧未完成业绩。根据永拓会计师事务所出具的审计报告显示，天德福地陵园2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为-580.34万元，未完成2720万元的业绩承诺，根据约定应补偿给福成股份3519.32万元，并依据相关政策规定计入公司2020年度营业外收入。此外，由于天德福地陵园在2020年出现经营管理不善的情况，导致员工离职严重，园区经营受到严重影响。韶山市公安局查封公司办公场所，加剧了其经营恶化。

财报显示，2020年1月，公司派驻专员对天德福地陵园所有印章进行保管管理，审核盖章流程，确保印鉴合法使用。2020年8月，公司委派的审计机构永拓会计师事务所，将天德福地陵园截至2018年3月之前的所有合同重新进行了梳理，发现有原股东存在未披露的补充协议现象，并存在大额或有负债。2020年9月9日，福成股份向三河市公安局进行报案，举报“原股东曾攀峰、曾馨槿涉嫌合同诈骗”。9月23日，三河市公安局受理并立案。目前，该案还在侦查过程中。

从公司年报来看，报告期内，在面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，以及营业收入下降等压力，主要食品板块在2020年度保持良好发展势头，公司已经由农林牧渔养殖行业变更为食品加工行业。

业内人士认为，突如其来的新冠疫情改变了行业生态，更新了消费需求。在这一过程中，餐饮业体现了在线化、连锁化、数据化、品牌化、零售化、品类壁垒模糊化的发展趋势。而福成股份中央厨房速食板块在做好疫情防控的同时及时调整营销策略，加大开展TOC端业务模式，并通过与多家生鲜便利店的战略合作，以及借助各类线上平台，推进餐饮与食品、外卖、新零售等融合发展，拓展新兴电商及新零售经营业态。

但有关专家指出，受疫情影响，餐饮业仍将承受较大挑战，食品安全与清洁卫生水平将面临更高要求，同时，还要面对食品电子商务平台需求激增带来的供给压力、消费者沟通与劳动力短缺等问题。

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(责编：初梓瑞、章斐然)