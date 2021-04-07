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中化集团与中国化工联合重组（资讯速递）

2021年04月07日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报电  日前，经国务院批准，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）与中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）实施联合重组，新设由国资委代表国务院履行出资人职责的新公司，中化集团和中国化工整体划入新公司。

　　我国是世界化工大国，但市场主体较分散，行业聚集效应较弱。作为以化工为主业的中央企业，中化集团综合实力强，在化工领域具有研产销一体化优势，中国化工具有较好的化工产业基础和研发基础。此次联合重组并组建新公司，将有助于打造一家行业领先的综合性化工集团，进一步优化企业资源配置，形成产业链的有机协同互补，增强科技研发和创新能力，释放企业活力。

　　据介绍，新公司涵盖生命科学、材料科学、基础化工、环境科学、橡胶轮胎等业务领域。未来将致力于为市场提供更好的产品和服务，比如在建筑、交通、新一代信息产业等应用领域，将努力突破关键材料瓶颈，提供化工材料综合解决方案；在农业领域，提供高水平的农资与农业综合服务，推动我国农业转型升级；在化工环保业务领域，大力推进节能减排，为我国实现碳达峰、碳中和目标贡献化工行业力量。后续，中化集团和中国化工将遵照相关法律法规和监管机构的要求，积极稳步推进本次联合重组。

　　（李心萍）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月07日 18 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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