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国家能源集团智慧运输成果亮相中国（西安）智慧交通博览会

2021年04月12日15:40 | 来源：新华网
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原标题：国家能源集团智慧运输成果亮相中国（西安）智慧交通博览会

4月9日至11日，由国家能源集团协办的第十一届中国西部国际物流产业博览会暨中国（西安）智慧交通博览会在西安国际会展中心（浐灞）举行。

在本次展会上，国家能源集团以“智能运输”为亮点，以交通强国建设、“一体化”运营、智慧运输、重载铁路建设等为主要内容，设置420平方米展台，集中展示高端轨道交通装备、高端道路养护装备、智能运维及物流管理系统、智慧绿色港口以及核心零部件等产品和技术，并进行了智慧铁路装备技术交流。

本次参展由国家能源集团组织，所属铁路装备公司承办，包神铁路集团、朔黄铁路公司、新朔铁路公司、铁路装备公司、黄骅港务公司、天津港务公司的多个项目参展。参展项目聚焦“智慧铁路”和“智慧港口”建设，设置主题形象区、党建引领区、智慧运输区、车模展示区、产品展区五个部分，将5G、北斗精准定位、物联网、大数据、人工智能、云计算等前沿技术应用进行多维展示。

本次展出的国家能源集团“基石项目”，是国家能源集团聚焦“管理信息化、运营透明化、决策科学化、协同网络化”的价值导向，构建集成化、平台化、透明化、高效化的一体化运营管控新模式，打造的世界一流“一体化集中管控、智能化高效协同、可视化高度融合”协同调度指挥智能化平台。“货车状态监测维修系统”、TD-LTE重载铁路移动闭塞、“神华号”交流传动货运电力机车智能驾驶、铁路运行预报系统、煤炭港口本质长效抑尘项目、柔性生产智能管控系统等先进成果技术水平均已达到行业领先，并广泛应用在重载铁路运营和智慧港口建设中。

其中，铁路装备公司研制的北斗货车精准定位系统可实现对货车、集装箱等的位置、运行信息全天候的实时监控、过程追踪。朔黄铁路研制的重载铁路综合检测车，可实现基础设施的“动态检测、综合分析、状态检修、寿命管理”。包神铁路研制的4XN轴大功率交流传动电力机车组填补了世界20轴、24轴大功率交流传动电力机车产品的空白。新朔铁路研发的贯通式同相供电技术有效解决了异相供电以及负序电流大、功率因数低、谐波电流污染严重等诸多制约电气化铁路发展的瓶颈问题。黄骅港务研发的煤炭港口本质长效抑尘项目实现了煤炭码头的本质长效抑尘。天津港务的流程智能化控制系统实现了“翻车机+取料机+装船机+堆料机”一体化的无缝切换高效率作业，开创了国内散料行业流程智能化控制的先河。

本届博览会以“新枢纽、大通道、畅通双循环”为主题，近300家中外知名企业代表参加，聚焦大交通新基建投资建设、智慧交通版块、5G应用、多式联运等板块，为地区经济发展和企业投资、合作、贸易，搭建起了沟通和交流的平台。（王洪昆 李雷）

(责编：李源、初梓瑞)

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