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一季度信保承保金额增长27.6%

服务支持企业近13.3万家

2021年04月15日06:25 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月14日电  （记者杜海涛）一季度，中国出口信用保险公司承保金额达1868.1亿美元，同比增长27.6%；服务支持企业近13.3万家，增长21.6%，助力外贸实现“开门红”。

　　今年3月，商务部会同中国信保联合印发通知，支持外贸企业高质量发展、更好服务构建新发展格局，促进外贸外资稳中提质、提升产业链供应链现代化水平，推进内外贸一体化发展。一季度，中国信保支持出口达1609.3亿美元，增长27.5%；支持海外投资达87.2亿美元；支持国内贸易达1109.9亿元，增长45%；支持外贸新业态出口15.6亿美元，增长39%。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月15日 12 版）
(责编：岳弘彬、程宏毅)

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