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增速“快”、趋势“好”、质量“优”、后劲“足”

四个关键词看中央企业发展强劲动能

2021年04月16日15:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （王仁宏）增速“快”、趋势“好”、质量“优”、后劲“足”……在国新办今日举行的一季度央企经济运行情况新闻发布会上，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗用这样四个关键词形容今年一季度中央企业经济运行所呈现的特点。

“总的看，各企业政治站位高、工作部署实，各项措施抓得紧、抓得严、抓得细、抓得有成效。一季度各项成绩的取得，为实现全年目标任务，确保在‘十四五’开局之年交出合格答卷，打下了扎实的基础。” 彭华岗表示。

增速“快”，整体延续强劲的复苏态势。据介绍，今年一季度，有69家中央企业净利润是正增长，31家企业净利润同比翻番。去年7月以来，中央企业月度净利润连续9个月保持同比两位数的增长，月度营业收入连续8个月同比增长。和2019年同期相比，一季度中央企业净利润、利润总额分别增长了31.1%和26.5%，两年平均分别增长14.5%和12.5%。

如何看待这些数据？彭华岗解释道，将今年一季度的央企净利润和2019年相比，可以更好看出现在经济发展的态势。“大家可能注意到了，刚才一开始跟大家简要介绍数据的时候除了说同比增长，还有一个比了2019年的增长，去年受新冠肺炎疫情的影响，一季度如果用曲线来说是一个大坑，今年一季度数据和去年一季度的数同比来说确实不可比，增长幅度很大。”

趋势“好”，多数行业的效益明显提高。分行业看，一季度多数行业中央企业效益同比大幅增长，石油石化、冶金、机械、军工、建筑等企业净利润同比增速超过1倍。矿业、电力等企业超过60%。从实物指标来看，中央企业发售电比2019年同期分别增长14.9%和14.3%。钢材、商品煤、汽车销量同比分别增长20.3%、23%和83.2%。

质量“优”，经营质量效益稳步提升。从运行效率看，一季度中央企业营业收入利润率比2019年同期提升了0.6个百分点。从经营质量看，“两金”占流动资产比重降低1.1个百分点，带息负债比例同比下降1.7个百分点，已获利息倍数同比提升2.6。从实业发展看，中央工业企业劳动生产总值总值两年平均增速为7.6%。

后劲“足”，新动能发展势头更为强劲。一季度，中央企业完成固定资产投资（不含房地产）是4978.9亿元，比2019年同期增长30.4%。通信企业加快5G网络共建共享，一季度完成固定资产投资643.8亿元，同比增长6.7%。石油石化企业聚焦提升管道输送和资源勘探的开发能力，完成固定资产投资934.9亿元，同比增长13.4%。

(责编：王仁宏、高雷)

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　　【编者按】4月16日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗介绍2021年一季度中央企业经济运行情况。据彭华岗介绍，一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%；3月当月中央企业实现净利润1807.9亿元，月度净利润已连续11个月超过1000亿元。…
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