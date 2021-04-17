本报记者 陆娅楠

4月16日，国家统计局公布一季度主要数据显示，初步核算，一季度国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%；比2019年一季度增长10.3%，为消除去年基数较低对同比增速的影响、采用以2019年同期数为基期计算的两年平均增速为5.0%。

“一季度国内生产总值同比增长18.3%，受到上年基数较低、员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长0.6%，两年平均增长5.0%，表明我国经济稳定恢复。”国家统计局新闻发言人刘爱华说，面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展。“总体上看，我国经济持续稳定恢复，开局良好。”

内生动力持续增强。看消费，3月份，我国社会消费品零售总额同比增长34.2%，比1至2月份加快0.4个百分点。看投资，一季度，高技术产业投资和社会领域投资两年平均分别增长9.9%和9.6%，投资结构继续优化。看进口，3月货物进口同比增长27.7%，今年以来首次高于出口增速，内需恢复势头不断巩固增强。

就业物价总体稳定。一季度，全国城镇调查失业率平均为5.4%，同比下降0.4个百分点。其中3月份为5.3%，同比下降0.6个百分点，比2月下降0.2个百分点。一季度全国城镇新增就业297万人，完成了全年预定目标任务的27%。从物价看，一季度居民消费价格同比持平，其中3月份居民消费价格指数（CPI）由上月的下降0.2%转为上涨0.4%，涨势比较温和。

供给质量优化提升。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长31.2%，两年平均增长12.3%；装备制造业增加值同比增长39.9%，两年平均增长9.7%，均快于全部规模以上工业整体增速。一季度，高技术产业投资同比增长37.3%，两年平均增长9.9%，快于全部投资7个百分点。此外，一季度，智能低碳产品产量快速增长，新能源汽车、工业机器人、微型计算机设备产量同比分别增长3.1倍、1.1倍、73.6%，两年平均增速均超过两位数。初步核算，一季度单位国内生产总值能耗同比下降3.1%。

质量效益稳步提高。看企业，1至2月份，规上工业企业利润总额同比增长1.79倍，两年平均增长31.2%；规上服务业企业扭亏为盈，实现利润总额达到1690亿元。看居民，一季度全国居民人均可支配收入同比实际增长13.7%，两年平均增长4.5%；农村居民收入增长快于城镇居民。

企业预期稳中向好。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月上升1.3个百分点，连续13个月位于景气区间；非制造业商务活动指数为56.3%，上升4.9个百分点；综合PMI产出指数为55.3%，上升3.7个百分点；制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业的业务活动预期指数都在60%上下，均保持较高水平。

“今年一季度经济恢复的态势在持续，积极的因素在累积增多。”刘爱华表示，目前全球疫情仍在蔓延，外部环境具有较强的不稳定性不确定性；国内经济恢复的基础还不牢固，长期存在的结构性矛盾依然凸显。下一步，要持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，深化改革开放创新，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济高质量发展。

（相关报道见第七版）

《 人民日报 》（ 2021年04月17日 01 版）

相关报道：

一季度国民经济开局良好（经济新方位·一季度数据怎么看）

(责编：程宏毅、岳弘彬)