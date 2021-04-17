一季度国内生产总值249310亿元，同比增长18.3%
中国经济持续稳定恢复（新数据 新看点·稳健开局）
4月16日，国家统计局公布一季度主要数据显示，初步核算，一季度国内生产总值249310亿元，按可比价格计算，同比增长18.3%，比2020年四季度环比增长0.6%；比2019年一季度增长10.3%，为消除去年基数较低对同比增速的影响、采用以2019年同期数为基期计算的两年平均增速为5.0%。
“一季度国内生产总值同比增长18.3%，受到上年基数较低、员工就地过年工作日有所增加等不可比因素影响；另一方面，一季度环比增长0.6%，两年平均增长5.0%，表明我国经济稳定恢复。”国家统计局新闻发言人刘爱华说，面对冬春疫情考验和外部环境的不确定性，统筹疫情防控和经济社会发展成果得到了巩固和拓展。“总体上看，我国经济持续稳定恢复，开局良好。”
内生动力持续增强。看消费，3月份，我国社会消费品零售总额同比增长34.2%，比1至2月份加快0.4个百分点。看投资，一季度，高技术产业投资和社会领域投资两年平均分别增长9.9%和9.6%，投资结构继续优化。看进口，3月货物进口同比增长27.7%，今年以来首次高于出口增速，内需恢复势头不断巩固增强。
就业物价总体稳定。一季度，全国城镇调查失业率平均为5.4%，同比下降0.4个百分点。其中3月份为5.3%，同比下降0.6个百分点，比2月下降0.2个百分点。一季度全国城镇新增就业297万人，完成了全年预定目标任务的27%。从物价看，一季度居民消费价格同比持平，其中3月份居民消费价格指数（CPI）由上月的下降0.2%转为上涨0.4%，涨势比较温和。
供给质量优化提升。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长31.2%，两年平均增长12.3%；装备制造业增加值同比增长39.9%，两年平均增长9.7%，均快于全部规模以上工业整体增速。一季度，高技术产业投资同比增长37.3%，两年平均增长9.9%，快于全部投资7个百分点。此外，一季度，智能低碳产品产量快速增长，新能源汽车、工业机器人、微型计算机设备产量同比分别增长3.1倍、1.1倍、73.6%，两年平均增速均超过两位数。初步核算，一季度单位国内生产总值能耗同比下降3.1%。
质量效益稳步提高。看企业，1至2月份，规上工业企业利润总额同比增长1.79倍，两年平均增长31.2%；规上服务业企业扭亏为盈，实现利润总额达到1690亿元。看居民，一季度全国居民人均可支配收入同比实际增长13.7%，两年平均增长4.5%；农村居民收入增长快于城镇居民。
企业预期稳中向好。3月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，比上月上升1.3个百分点，连续13个月位于景气区间；非制造业商务活动指数为56.3%，上升4.9个百分点；综合PMI产出指数为55.3%，上升3.7个百分点；制造业企业生产经营活动的预期指数、非制造业企业的业务活动预期指数都在60%上下，均保持较高水平。
“今年一季度经济恢复的态势在持续，积极的因素在累积增多。”刘爱华表示，目前全球疫情仍在蔓延，外部环境具有较强的不稳定性不确定性；国内经济恢复的基础还不牢固，长期存在的结构性矛盾依然凸显。下一步，要持续巩固“稳”的基础、积蓄“进”的力量、守住“保”的底线，保持宏观政策连续性稳定性可持续性，深化改革开放创新，保持经济运行在合理区间，扎实推动经济高质量发展。
（相关报道见第七版）
《 人民日报 》（ 2021年04月17日 01 版）
相关报道：
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委引导创投市场健康发展 鼓励企业聚焦支持科技创新
- 人民网北京4月16日电 （申佳平）据国家发展和改革委员会官网消息，为充分发挥创业投资在促进创新创业、培育新动能、创业带动就业等方面的积极作用，引导和鼓励类创业投资市场主体加大对科技创新和中小微创新创业创造企业的支持力度，国家发改委近日制定《创业投资主体划型办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），并向公开社会征求意见。 发改委表示，行业和有关部门普遍反映，由于创业投资标准不明确、各方面对创业投资的性质和战略定位认识不统一，市场上创业投资和私募股权投资、私募证券投资等其他私募基金界限模糊，甚至还出现了将创业投资等同于互联网金融等误区，各类投资业务混同发展，难以有效区分，创业投资专注投早投小、投长期投科技的作用发挥不充分，有关扶持创业投资发展和监管政策针对性和有效性不足，影响了创业投资持续健康发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注