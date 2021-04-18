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胜利油田 科技助力高质量发展

60年发现81个油气田，探明石油地质储量55.87亿吨

2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报济南4月17日电  （记者徐锦庚、李蕊）今年是胜利油田发现60周年。位于黄河入海口的胜利油田迄今累计生产原油12.5亿吨，占全国同期陆上原油产量1/5，目前保持年稳产2340万吨以上。

　　胜利油田有东西部两大探区。东部老区3.6万平方公里的地下，涵盖全球2/3以上的油藏类型，但是油藏分布较为零散，勘探开发之难世界公认。在高难度的勘探开发条件下，如何取得新突破？

　　“关键还要靠科技进步，必须在油气勘探最有潜力的地方求突破，在油气开发最具难度的地方抓创新。”中国石化集团公司总经理助理、胜利石油管理局党委书记孔凡群介绍，“十三五”时期，油田在勘探开发领域共有9项理论、18项关键技术取得突破。

　　传统地震技术已无法清晰识别地下薄、小、碎、深的地质新目标，如何给地层拍出更清晰的“CT图像”？“以前‘用大网捕鱼’，捕得差不多了；现在只有‘织密渔网’，才能捕着鱼。”胜利油田物探研究院总工程师尚新民说。为“织密渔网”，胜利油田突破单点高密度地震技术，先后应用于16个区块，发现资源量5.3亿吨。

　　胜利油田西部探区在新疆准噶尔盆地，曾经多轮次勘探未果。胜利油田创立“断毯组合远源输导”油气成藏模式，3年发现3个新油田，探明石油地质储量过亿吨，已连续5年稳产百万吨以上。

　　得益于技术进步和理论创新，胜利油田60年来共发现81个油气田，探明石油地质储量55.87亿吨。

　　找到了油，能否采出，同样考验着胜利人的智慧。胜利油田分公司副总经理张宗檩介绍，经多年开发，胜利油田含水率愈来愈高，目前综合含水率高达92%以上，可谓“水中捞油”；攻克“特高含水期提高采收率技术”后，“十三五”时期累计增油1000多万吨；此外，还先后发明聚合物驱油、二元复合驱油、非均相复合驱油等“石上刮油”技术，累计产油近7000万吨。

　　在开发中保护，在保护中开发，坚持环保优先，将节能、减排、降碳贯穿全链条。胜利油田将二氧化碳注入地下驱油，促进碳中和，至今已在7个区块注入二氧化碳42万吨，其中39万吨封存，相当于25万辆汽车一年的排放量。东部油区生产过程实现清洁能源全覆盖，能源消耗总量和吨油气能耗连续6年下降。

　　胜利油田分公司总经理牛栓文介绍，“十四五”时期，胜利油田新能源占比将由现在的5%提升至20%，为黄河流域生态保护和高质量发展进一步作出贡献。（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）

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(责编：程宏毅、岳弘彬)

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