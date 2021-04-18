一季度
央企实现营收7.8万亿元
净利润创历史同期新高
2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京4月17日电 （记者刘志强）“一季度，中央企业生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好的发展态势。”日前举行的国新办发布会上，国务院国资委相关负责人介绍了中央企业的运行情况和主要特点。
营业收入保持较快增长。一季度，中央企业累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。净利润创历史同期新高。一季度，中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。
一季度，石油石化、冶金、机械、建筑等企业净利润同比增速超过1倍。一季度，中央企业营业收入利润率比2019年同期提升了0.6个百分点。中央工业企业劳动生产总值两年平均增速为7.6%。
一季度，中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。（相关报道见第二版）
《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）
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(责编：程宏毅、岳弘彬)
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