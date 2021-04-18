人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

一季度

央企实现营收7.8万亿元

净利润创历史同期新高

2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京4月17日电 （记者刘志强）“一季度，中央企业生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好的发展态势。”日前举行的国新办发布会上，国务院国资委相关负责人介绍了中央企业的运行情况和主要特点。

　　营业收入保持较快增长。一季度，中央企业累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。净利润创历史同期新高。一季度，中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。

　　一季度，石油石化、冶金、机械、建筑等企业净利润同比增速超过1倍。一季度，中央企业营业收入利润率比2019年同期提升了0.6个百分点。中央工业企业劳动生产总值两年平均增速为7.6%。

　　一季度，中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。（相关报道见第二版）


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）

相关报道：

一季度央企经营效益再创新高（权威发布）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

分享让更多人看到

推荐阅读
【大湾区·小故事】到中山创业，搭上粤港澳大湾区发展“特快列车”
　　走进中山粤港澳青年创新创业合作平台，多功能会议中心里正在进行2021年度第二批入孵项目路演。一个个创业团队轮番上台，郑重地向评委介绍自己的创业项目。…
中山：易创空间创业孵化基地 为创业公司提供全方位护航服务
　　编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部