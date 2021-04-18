人民网北京4月18日电 （记者毕磊）经过多年的发展，我国市场主体发展取得了长足进步，从改革开放初期的49万户，增长到2020年末的1.4亿户。中小企业在我们国家经济社会发展中具有举足轻重的地位，是我国经济具有强大韧性的重要体现。在改革开放后中国经济高速增长的过程中，广大中小企业作出了突出贡献，高效率的中小企业成为中国经济国际竞争力的一个重要基础。

近日，在中国中小企业国际合作协会第四次会员代表大会上，工业和信息化部党组成员、副部长王江平指出，中小企业的韧性是我国经济韧性的重要基础。中小企业和民营经济高度重叠，是保市场主体、保就业的主力军，是提升产业链供应链稳定性和竞争力的关键环节，是解决关键核心技术“卡脖子”问题的重要力量，是构建新发展格局的有力支撑，具有举足轻重、事关全局的重要作用。

“中小企业工作事关经济发展全局，事关民生福祉大计，意义重大、使命光荣。”王江平表示，工业和信息化部将围绕抓好政策体系、服务体系、发展环境三个领域，聚焦着力缓解中小企业融资难融资贵、着力加强中小企业合法权益保护两个重点，紧盯提升中小企业创新能力和专业化水平这一目标，努力构建中小企业“321”工作体系，促进中小企业高质量发展。

王江平在致辞中指出，中国中小企业国际合作协会作为中国第一家全国性中小企业社团组织，自1990年成立以来，长期致力于促进中小企业发展，积极帮助中小企业“走出去”“引进来”，全面参与了中国中小企业公共服务体系建设从无到有、从点到面的历史进程，已经成为促进中国中小企业发展的重要社会力量。

为此，王江平对该协会未来发展提出三点建议：一是充分发挥传统优势，进一步深化中小企业国际合作；二是继续发挥桥梁纽带作用，不断优化中小企业公共服务；三是发挥政府助手作用，助力提升企业获得感和满意度。

近日，“十四五”规划和2035年远景目标纲要正式公布，明确了要激发各类市场主体活力，不断优化民营经济发展环境，完善促进中小微企业和个体工商户发展的法律环境和政策体系，为中小企业发展拓展了巨大的空间。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，对中小企业国际合作工作提出了新的任务。

对此，刚刚当选中国中小企业国际合作协会第四届理事会会长的邵宁表示，当前，中国特色社会主义进入了新时代，中国经济发展进入了新阶段。中小企业发展问题受到国家的高度重视。他指出，未来要注重顶层建设，从基础做起，积极探索为中小企业发展服务新的渠道、方式和方法，有针对性地满足各方面的需求，主动提供及时、有效、具体的服务，让广大中小企业看得见、摸得着、用得起、用得好，让协会的功能得到最有效的发挥。

邵宁指出，尽管当前国际形势发生了复杂的变化，但国家间经济相互融合、相互促进的大趋势不会改变，各国企业间也有相互借助、合作发展的客观愿望，这就为我国中小企业加深与各国企业的经济技术合作提供了很大的空间。

据了解，在本次大会上，选举产生了中国中小企业国际合作协会第四届理事会和常务理事会，并选举十二届全国人大财经委副主任、国务院国资委原副主任邵宁为中国中小企业国际合作协会第四届理事会会长，董松根、单立坡等21人为副会长，单立坡兼任秘书长，聘请第郑斯林、刘玉浦为中国中小企业国际合作协会第四届理事会顾问。

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