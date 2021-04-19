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“从中国经济一季报看稳健开局”系列解读二：

实体经济与数字经济加速融合 中国经济新动能快速成长

栗翘楚
2021年04月19日08:44 | 来源：人民网
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实体经济逐步回暖，数字经济发展提速，中国经济发展新动能在一季度加快凸显。

日前，国家统计局发布一季度国民经济运行情况，各项指标反映，我国经济新动能正在快速成长。高技术制造业、装备制造业快于全部规模以上工业整体增速；直播带货、在线诊疗、远程办公等新模式发展向好，线上线下融合提速……

业界专家和企业代表在接受人民网采访时一致认为，“十四五”中国经济实现稳健开局，我国经济在线上线下“齐开花”的同时，新业态、新模式不断涌现，在宏观政策继续纾困的助力下，我国经济保持稳中加固、稳中向好态势。

科技创新+实体经济 “融”出新动能

纵观一季度经济数据，高技术制造业和装备制造业发展成为一个亮点。

统计局数据显示，一季度规模以上高技术制造业同比增长31.2%，两年平均增长12.3%。装备制造业增加值同比增长39.9%，两年平均增长9.7%。这两个增速都是快于全部规模以上工业整体增速的。

在增速强劲的背景下，如何更好地为实体经济插上创新的翅膀？

浪潮集团董事长邹庆忠接受人民网采访时表示，当前，科技创新已成为推动经济高质量发展的重要变量，而实现科技创新与实体经济深度融合发展是核心关键。从企业角度来看，推动二者有效融合发展的途径之一，是完善以企业为主体的创新体系，催生更多创新科技应用。

中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受人民网采访时表示：“一季度高增长虽然有去年基数低的影响，但总体中国高技术制造业处于相对景气过程当中。科技创新和实体经济融合，以创新赋能实体经济制造业，激发市场活力，促进产业提质增效，科技创新通过和实体制造业融合的方式，缔造了中国全新的发展模式，优化中国经济的结构，实实在在地促进了中国经济稳步增长。”

以汽车行业为例，当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加速融合，电动化、网联化、智能化成为汽车产业的发展潮流和趋势。

与此同时，市场也在回应这场变革。中国汽车工业协会日前发布数据显示，3月份中国汽车产销分别完成246.2万辆和252.6万辆，环比分别增长63.9%和73.6%，同比分别增长71.6%和74.9%。其中，新能源汽车产销分别完成21.6万辆和22.6万辆，同比分别增长2.5倍和2.4倍，继续刷新产销记录。

线上线下融合提速 打造数字经济新优势

今年1月14日，河北一家乳制品企业负责人心急如焚。根据销售规划，该公司需要将产品发往全国26个电商仓库，但因交通原因，原有货车无法出省。接到求助，菜鸟第一时间启动智能干线调拨网络，在全国范围内调度有疫区通行资质的干线车辆，从华北、华东、华南、西南四个方向陆续驰援河北，将经过严格消毒的商品运往指定地点。

在浙江临海，中国服装辅料企业伟星股份与浪潮合作，通过智能制造，日接单能力提高3.8倍，生产周期缩短32%，满足客户个性化定制要求，在行业受疫情等因素影响下，保持规模、利润双增长。

据统计局数据显示，一季度，我国新业态、新模式不断涌现，直播带货、在线诊疗、远程办公等新模式发展向好，线上线下融合提速。一季度实物商品网上零售额同比增长25.8%，两年平均增长了15.4%，占社会消费品零售总额的比重为21.9%。

盘和林表示：“线上线下融合，一方面，改造了现有实体产业向更高层次发展，让制造业和互联网对接，减少产品从工厂到用户的距离；另一方面，线上线下融合促进了新产业的产生，其带动的就业和相应配套，创造了全新的经济模式，并最终惠及中国经济。”

随着互联网经济的兴起，数字化浪潮正在带动新业态经济蓬勃发展。以网络购物、新零售等为代表的新型消费规模不断扩大，不仅有效保障了居民日常生活需要，同时也推动了国内消费恢复，促进了经济企稳回升。

商务部研究院流通与消费研究所博士梁威在接受人民网采访时表示：“从零售终端向上游扩展的流通端的数字化，其实可以体现为流通企业基于自己的消费者数据的收集，对上游的生产企业进行赋能，让生产端更好地把握消费者的需求，从而实施这样C2B的定制化的生产，以及像基于潜在的需求挖掘，来进行新品类或者新品牌的孵化。这种流通领域整个数字化提高了产销衔接的效率，以产销一体化来供给更多满足消费者需求的商品。”

助企纾困、提振信心 注入发展新动能

新冠肺炎疫情发生以来，我国的创新环境发生很大变化，科技发展的重要性愈发凸显，今年的政府工作报告和“十四五”规划都把科技创新上升到前所未有的战略高度。在这些政策的助推下，当前科技创新环境进一步优化，一批创新技术实现落地应用。在疫情防控常态化背景下，众多行业企业通过创新实现突破增长，确保了中国经济增速领跑全球。

去年以来，国家发展改革委等多部门相继发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》等政策，激发企业新动能，力促经济向好发展。

盘和林表示：“近年来，我国创新环境已经从激励创新向边创新、边规范的发展模式转变，政策通过营造更加良好的创新环境的方式，进一步强化我国创新动能，同时也将新兴产业纳入到制度的轨道，让新动能新产业在轨道上发展。”

此外，中央、地方出台的一系列政策，进一步加大对企业纾困的力度，保持宏观政策的连续性稳定性可持续性，注入发展新动能。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华日前在国新办新闻发布会上表示：“去年以来，宏观政策围绕市场主体所需，采取了大量的减税降费纾困政策，为保市场主体发挥了非常明显的成效。从今年的数据来看，一是总体宏观经济呈现出稳定恢复态势，这与微观主体的努力是分不开的。二是从企业角度来看，企业生产经营状况好转，信心不断增强。这不光对宏观经济有好处，对促进更高质量、更高水平的就业都会有非常大的作用。”

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“从中国经济一季报看稳健开局”系列解读一：

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(责编：董童、章斐然)

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