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基建投资贵在精准有效

苏  渝
2021年04月21日09:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　只有看准领域、瞄准时机，基础设施建设才能良性稳步推进，不贻误良机也不浪费资源，使投资发挥最大效应

　　

　　修建高速公路到底有没有必要？上世纪80年代，一场观念碰撞在上海展开。随着经济日趋繁荣，上海市区与嘉定县（今嘉定区）之间的农副产品运输遇到了瓶颈，有关各方提出两种方案：一种主张一步到位、修建高速公路，另一种则表示反对，认为成本太高，将原有道路拓宽为一级公路即可。最终，各方研究论证后拍板：建高速！

　　30多年过去，在神州大地纵横交错长达16万公里的高速公路网中，全长20公里的沪嘉高速成了微不足道的一小段，但它作为具有开创性的一大步，却留给人们许多启示。

　　最为显见的，是基础设施建设要有预见性、前瞻性，适当打好提前量。交通、水利、能源等基础设施是经济社会发展的重要支撑、民生改善的有力保障，需要着眼长远、提早谋划。就拿高速公路来说，虽然投资巨大，但收效显著，建成后可大幅提高运输效率，加快要素周转、推动经济发展。类似这样的项目，早干晚干都要干，一旦认准，只要财力允许，不妨果断上马。事实也证明了这一点：时至今日，我国高速公路以占公路总里程3.1%的规模，承担了58.2%的公路货运量，成为运输“主动脉”。

　　再往深究，高速公路之所以能够成为支撑发展的重要工程，表面上看需要决策者果断拍板，实际上更需要准确研判发展前景。只有看准领域、瞄准时机，基础设施建设才能够良性稳步推进，不贻误良机也不浪费资源，使投资发挥最大效应。而这，正是我们现在常说的“扩大有效投资”。

　　强调投资特别是基建投资的有效性，在国际环境复杂严峻、国内经济恢复基础尚不牢固的当下尤为重要。一方面，投资仍然是我国经济增长的重要动力，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，推动经济持续稳定恢复，需要继续发挥好投资的关键作用。另一方面，与以往基础设施大规模建设阶段时存在大量“空白地带”不同，如今的基建投资选择空间相对较小，很难实现“给点阳光就灿烂”，加上需要防范化解金融风险，务必要更加精准有效。

　　如何提高基建投资的有效性，避免低效无效投资？一个关键的衡量标准，就是看项目是否真正有益于惠民生补短板。基建投资确实有利于拉动经济增长，但那些只对GDP数字增长有贡献、对民生改善益处不多的投资，我们宁可弃之不要。像有的地方占用耕地挖湖造景，有的地方浪费水资源、土地资源搞一些“形象工程”，就是华而不实的低效无效投资，必须坚决摒弃。而类似老旧小区改造、停车场建设、城市防洪排涝设施建设、县级公立医院改造提升等许多投资项目，既利当前又利长远，既能促消费、惠民生，又有利于调结构、增后劲，事半功倍、一举多得，就值得积极推进。

　　让基建投资精准有效，一个重要的把关手段，就是坚持项目跟着国家发展规划走，更好发挥国家发展规划的战略导向作用。“十四五”规划纲要描绘了我国未来5年和15年的发展宏图，在新型基础设施、新型城镇化、交通水利等方面部署了一系列重点项目、重大工程。有关部门也正紧密围绕这张“蓝图”积极编制行业规划、专项规划。这些经过科学论证、反复推敲的规划，为基建投资指明了路径、提供了参照。各地区各部门应将相关规划落实落细，让基建投资更科学、不走偏。

　　国家统计局发布的数据显示，今年一季度，基础设施投资同比增长29.7%，两年平均增长2.3%，实现稳步恢复。这一数据表明，我国基建投资依然空间广阔、机会充足。相信随着更多有效投资逐步落地，投资这个关键“引擎”将持续平稳运行，为经济发展和民生改善作出更大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月21日 18 版）

(责编：罗知之、吕骞)

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