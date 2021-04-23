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北京“两区”建设吸引外资聚集

一季度实际利用外资49.4亿美元

2021年04月23日05:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月22日电  （记者贺勇）“两区”建设启动以来，北京对外资的吸引力进一步增强。数据显示，今年一季度，北京新设外资企业379家，同比增长36.3%；合同外资96.3亿美元，同比增长1.3倍；实际利用外资49.4亿美元，同比增长32.7%。

　　“两区”建设，即建设国家服务业扩大开放综合示范区、中国（北京）自由贸易试验区，这是中央批复支持北京的两项重大政策。目前，“两区”建设取得了积极实效，有力推动了北京对外开放。北京市商务局局长闫立刚介绍，“两区”建设的251项任务中，已落地147项，实施率达到了58.5%，同时新增了1400多个“两区”建设优质项目。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月23日 10 版）
(责编：牛镛、胡永秋)

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