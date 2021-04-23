人民网嘉兴4月23日电 （黄盛）推进“零碳能源、绿色发展”的零碳未来城建设，搭建核能发电、核医药、供热、制氢等零碳核能综合应用创新平台，自主研发成功医用钴-60放射源生产技术……

作为中国大陆第一座核电站，中核集团的秦山核电，其总装机容量为660万千瓦，年发电量达500亿千瓦时，使我国成为世界上第七个自主设计建造核电站的国家。在30年的创新发展过程中，秦山核电通过不断探索和持续自主创新，逐步掌握了多项核电关键技术，推动了核技术应用产业的发展，发挥出核能零碳排放和核电人才技术的优势，驱动了所在区域的核产业应用与经济发展。

秦山核电发展绿色清洁能源。受访者供图

秦山核电党委书记、董事长黄潜表示，秦山核电是我国核电事业从无到有、从小到大的缩影。新时代赋予了核电事业新的意义，为秦山核电带来新机遇。

“核动力”催生“核产业”，加速转型升级

“卡拉奇2号核电机组热态性能试验正式结束！”

2020年9月，位于巴基斯坦的“华龙一号”海外首堆建设取得重大工程进展。秦山核电作为海外“华龙一号”的联合调试与试运行参与方，助力该机组热态性能试验取得成功。

“目前，我们正在积极打造清洁能源示范基地、同位素生产基地、核工业大数据基地与核电人才培养基地。”黄潜介绍说，“核动力”催生“核产业”，秦山核电站正在搭建的核能发电、核医药、供热、制氢等零碳核能综合应用新平台，为浙江省实现“碳达峰”“碳中和”目标、“高质量发展建设共同富裕示范区”贡献秦山核电力量。

远眺秦山核电二期。受访者供图

据介绍，2004年5月3日建成投产的65万千瓦核电机组，成为秦山核电由原型堆到商用堆的一次跨越。不仅如此，秦山核电还通过转型升级，瞄准核产业化市场——与浙江省嘉兴市海盐县聚力打造核技术应用（同位素）产业基地，重点引进培育一批同位素制造、核药研发产业。

据介绍，目前已有十多家核技术应用企业与秦山核电所在的浙江省嘉兴市海盐县开展投资洽谈。其中，通过规划投资年产2800居里癌症诊断与治疗的同位素药物项目，致力满足长三角地区对癌症诊断与治疗的同位素药物需求。

转化核电技术成果，服务战略发展

“秦山核电持续推动以科技创新为核心的全面创新，以核技术的创新成果助力国家战略发展。”黄潜表示，“健康中国2030”明确，国有企业特别是中央企业要为研发生产符合健康需求的产品作出表率。作为我国国有核电事业的先行者，秦山核电推出“医用钴源生产技术研发项目”，服务“健康中国2030”战略。

据介绍，钴-60在食品辐照灭菌、医疗器械消毒、肿瘤治疗、辐照化工、辐射育种、无损探伤、安全检查等领域有广泛的应用，与大众日常生活息息相关。秦山核电的钴-60生产是眼下国内规模较大的同位素辐照生产，将钴-60生产与大众日常生活结合起来，成为秦山核电加速核电技术成果转化，实现创新发展的方向之一。

医用钴靶件经辐照后在秦山核电顺利出堆。受访者供图

秦山核电在三期两台重水堆机组在安全稳定发电的同时，以自主开发的工业钴源生产技术为基础，自主研发的医用钴-60生产技术，为伽玛刀设备装上国产“心脏”。目前，在上海长征医院、成都华西医院等的伽玛刀设备上，都已装入国产医用钴-60“心脏”。

积极推动核电发展，为浙江省落实“碳达峰”“碳中和”目标提供支持，也是秦山核电眼下的重点工作。

黄潜说，核电已从过去单纯提供零碳电力，向零碳综合能源供应转型，能为大型工业园区、公共设施、民用生活区等不同业态提供零碳电力、生活供热、生活供冷、高品质工业蒸汽、集中压缩空气等综合能源。

推行企地融合，带动区域发展

“秦山核电在追求安全高效发展的同时，积极融入地方经济社会发展，主动承担企业社会责任，大力扶持海盐发展核电关联产业。”黄潜说，秦山核电累计投资当地830亿元，带动核电关联企业95家，吸纳就业两万余人。

据悉，近年来海盐坚持“依托核电、发展海盐”，核电关联及核技术应用产业已成为支撑海盐未来发展的六大产业链之一。2020年，海盐核电关联及核技术应用产业产值达290亿元。

秦山核电全景。受访者供图

产业的迅速发展，带动地域核电文化氛围趋向浓厚。黄潜介绍说，以科普带动民众与核电的沟通融合，建立起以公众为中心、以公众科学需求为定位导向的科普模式，也是秦山核电站在创新发展过程中的方式之一。

眼下，位于海盐秦山大道建筑面积约2.57万平方米的核电科技馆，正为公众了解核电、传播核安全文化、服务核电发展搭建起体验感强的可视化平台，打造出了全国爱国主义教育示范基地、红船党性教育基地、生态文明教育基地、工业旅游示范基地、核科普教育基地，展示了中国核电文化。

此外，秦山核电先后结对帮扶仙居县、龙泉市、缙云县、平阳县等地困难农户，投入帮扶资金1132万余元，完成从“输血”式帮扶到“造血”式帮扶的转变，助力乡村振兴。

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(责编：董童、章斐然)