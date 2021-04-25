人民网北京4月25日电 （孙阳）4月24日，第129届广交会在云端圆满落幕。本届广交会以“开放、合作、共赢”为理念，以“广交云上、互利天下”为主题，成功在网上举办，不仅为巩固外贸回稳向好势头、推动外贸创新发展、畅通全球产业链供应链作出了贡献，也为世界贸易和经济复苏注入了强劲动力。

广交会新闻发言人、中国对外贸易中心副主任徐兵介绍说，截至4月24日，本届广交会官网累计访问量3538万次，共有来自227个国家和地区的采购商注册观展，2.6万家参展企业在云端集中亮相，产品创新、技术革新、形式出新、呈现用心，向世界传递中国企业的创新活力，充分展示了中国制造、中国智造、中国品牌、中国企业的崭新形象。

据了解，本届广交会参展企业累计上传展品超过276万件，比上届增加29万件。从企业填报情况看，新产品84万件，比上届增加11万件；智能产品11万件，比上届增加1万多件。高端化、智能化、品牌化、定制化产品成为主流。来自28个国家和地区的340家境外企业上传展品9000余件，参展企业云展厅累计访问量687万次。

新理念新模式创新 新市场新需求广阔

徐兵表示，广交会三度登云，再次为广大参展企业插上“互联网+”的翅膀。参展企业对数字化营销的理解更加深刻，展示形式更丰富，直播营销更熟练，客户服务更多元。本届广交会直播累计吸引了88万人次观看。

同时，优化展商直播资源分配后，企业准备更加充分，直播内容更具针对性，通过直播和互动精准了解市场需求，推动精准研发，实现精准营销，平均每场直播累计观看人次比上届增加了28.6%。继续按专业题材分类设置虚拟展馆，集中展示企业VR展位,为采购商提供沉浸式观展体验，共有2244家参展企业制作并上传了2662个VR展位，访问量超过10万人次。

此外，广大参展企业通过广交会平台，充分利用国际国内两个市场、两种资源，把握国际国内市场新需求，畅通国际国内双循环。本届广交会加大境内采购商邀请力度，共有1.2万名境内采购商注册观展，境内采购商累计向参展商发起即时沟通2400次，达成意向订单近2000条。同时，本届广交会联合广东省商务厅和相关商协会成功举办“国内国际双循环、内贸外贸齐驱动——广交会双循环促进活动”，近200家参展企业和1000余名境内采购商现场对接交流，企业反映收获颇丰。

供采对接更智能精准 贸促活动有特色重实效

据介绍，本届广交会优化智能分配采购意向和即时沟通消息功能，优化展商直播资源分配，优化云展厅管理功能，进一步提高了对接的精准度和匹配度。电子名片功能方便实用，成为企业获取、积累采购商信息的重要渠道，用户通过官网平台共发出近8万张电子名片。在云展厅为超百万件展品标识“可内销”标签，支持一键筛选快速定位。推出可内销产品线上导览手册，帮助供采双方快速匹配对接。为22个省区市的1160家“乡村振兴专区”参展企业设置专属标签，精准“引流量”。

徐兵表示，本届广交会成功举办一系列高水平、高质量的配套活动，充分发挥了多功能综合平台作用。在全球32个国家和地区举办了44场采购商云推介系列活动，活动聚焦“一带一路”沿线、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）国家，既覆盖全球，又突出重点。

同时，广交会组织20个交易团、40个展区的85家龙头企业，举行涉及电子家电、日用消费品和服装等产品的137场新品发布。推出2020年广交会出口产品设计奖（CF奖）新品秀，向全球呈现最富创新和商业价值的中国精品。产品设计与贸易促进中心（PDC）组织来自法国、韩国、荷兰等12个国家和地区的近90家专业设计机构，提供全天候的展示和交流对接平台，助力企业通过设计创新提品质、创品牌、拓市场。

配套服务更完善到位 为中外企业创造更大价值

据悉，本届广交会参与金融服务专区的7家金融机构为参展企业定制专属金融产品，金融专区累计访问量近4.9万人次，累计发放贷款3,300多笔，累计办理结算业务近7.8万笔。与中国银行广东省分行联合举办线下融资对接会，为参展企业现场提供精准的金融服务解决方案。强化线上海关服务，指导企业用好用足有关政策红利。

同时，整合外贸服务，提供邮政、运输、商品检验、产品质量认证等配套服务，打造“一站式”外贸服务平台。继续设立跨境电商专区，以“同步广交会，环球享商机”为主题举办同步活动，与跨境电商平台建立链接，扩大受惠企业面。汇聚105个跨境电商综试区集中向全球展示形象，采用“AI智能客服+在线人工+多语种”的多媒体全天候全渠道客服系统，为客商提供智能高效的服务。

徐兵表示，广交会的价值在于创新服务中国与世界各国各地区的贸易合作，便利中外企业实现一站式贸易磋商与采购，提供值得信赖的供应商和采购商资源，反映行业和国际贸易的发展趋势以及提供全面的贸易服务。未来，广交会将更好坚持服务国家战略、服务全方位对外开放、服务外贸创新发展、服务构建新发展格局，根据广大中外企业的需求，不断优化服务，为中外企业创造更大价值。

(责编：王震、高雷)