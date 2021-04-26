原标题：申长雨：加强大数据和人工智能领域知识产权保护势在必行

国家知识产权局局长申长雨在25日召开的国新办发布会上表示，大数据、人工智能已经成为重要的生产要素和生产技术，完善相关领域知识产权保护制度的呼声越来越高。着眼我国未来经济社会发展和竞争力提升，加强大数据和人工智能领域的知识产权保护势在必行。

申长雨认为，围绕大数据的知识产权保护，重点是要处理好保护和使用、安全与隐私的关系，促进数据资源有序进入要素市场，同时还能确保数据的安全性。

申长雨称，关于人工智能的知识产权保护，目前社会关注的重点主要是人工智能完成的作品和发明创造能否产生新的知识产权，以及权利归属问题。“当前，围绕这些问题，我们也在积极听取学界和产业界的意见，研究相关制度设计，并在有关规划文件中及时加以体现。”

申长雨透露，2020年，我国知识产权创造量质齐升。全年授权发明专利53万件，每万人口发明专利拥有量达到15.8件，超额完成国家“十三五”规划目标。我国申请人通过《专利合作条约》途径提交的PCT国际专利申请达到6.9万件，稳居世界首位。全年商标注册576.1万件，收到国内申请人马德里商标国际注册申请7553件。作品登记量331.6万件，计算机软件著作权登记量172.3万件。核准注册地理标志商标765件，认定地理标志保护产品6件，核准使用地理标志专用标志企业1052家。授予农业植物新品种2549件、林业植物新品种441件。世界知识产权组织发布的《2020年全球创新指数报告》中，中国排名第14位，较2015年提升15位。

同时，我国知识产权运用效益加速显现。统计显示，2019年，全国专利密集型产业增加值达到11.5万亿元，同比增长7%，占当年国内生产总值的比值达到11.6%；全国版权产业行业增加值达到7.3万亿元，占当年国内生产总值的7.39%。2020年，世界领先的5000个品牌中，中国占到408个，总价值达1.6万亿美元。我国专利、商标质押融资总额达2180亿元，同比增长43.9%。使用地理标志专用标志企业直接产值总计6398亿元,有力支撑了全面打赢脱贫攻坚战。签订涉及知识产权的技术合同18.6万项，成交额突破1.1万亿元。知识产权使用费进出口总额463.1亿美元，其中出口额86.8亿美元，同比增长31.5%。（记者操秀英）

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