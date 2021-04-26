人民网青岛4月26日电 （记者孙博洋）日前，“续写更多春天的故事，走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进了山东青岛西海岸新区。25日，记者团一行来到青岛港全自动化码头，现场感受了科技创新带来的效率提升。

记者了解到，青岛港全自动化码头自2017年5月11日正式投入商业运营以来，装卸效率持续稳步提高，目前平均单机效率达到36.2自然箱/每小时，最高达到47.6自然箱/小时，全面超越人工码头，作业效率比国外同类自动化码头高50%以上。

山东港口青岛港全自动化集装箱码头工程技术部副经理张卫在接受记者采访时表示，青岛港全自动化集装箱码头共规划建设6个泊位，岸线长2088米，码头前沿水深-20米，可停靠24000国际标准箱集装箱船，设计年吞吐能力520万个国际标准箱，是目前世界上最大的自动化码头之一。

张卫向记者介绍，青岛港全自动化码头有“十大创新”和“五大突破”，其中比较重要的是，全球首创自动导引车循环充电技术及系统，研发了小容量、长寿命、高功率的自动导引车动力系统和循环充电模式，电池系统重量从13吨减为2吨，寿命从2年延长为10年，是目前全球重量最轻、唯一续航时间无限制的自动导引车；全球首创港口大型机械“一键锚定”自动防风技术及系统，研发了精准定位自动锚定装置和自动控制程序，实现了所有大型机械可在2分钟内自动锚定，破解了港口大型机械防瞬间大风的世界性难题；全球首创机器人自动拆装集装箱旋锁技术及系统，运用视觉识别和AI技术，实现锁垫、锁孔精准识别与探测，研发了拆装锁专用属具及相应控制程序，实现了机器人自动拆装扭锁；全球首创氢动力轨道吊技术及系统，首次将氢动力引入港口大型机械，每作业一个标准箱可减少二氧化碳排放约3.5公斤，减少二氧化硫排放约0.11公斤，按照码头年300万标准箱吞吐量计算，年可减少二氧化碳排放约2.1万吨，减少二氧化硫排放约640吨。