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在科技创新之路上唱响巾帼之歌

——“科技创新巾帼行动”在京启动

2021年04月27日09:55 | 来源：人民网
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4月25日，由全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院7部门共同发起的科技创新巾帼行动在京启动。人民网记者 于凯摄
4月25日，由全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院7部门共同发起的科技创新巾帼行动在京启动。人民网记者 于凯摄
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人民网北京4月27日电 （王仁宏）4月25日，由全国妇联、科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院7部门共同发起的科技创新巾帼行动在京启动。启动式上,与会领导为荣获全国三八红旗手（集体）、全国巾帼建功标兵、全国巾帼文明岗的优秀女科技工作者代表颁奖。

随着中国科研事业的飞速发展，巾帼竞展芳华有了更广阔舞台。女科技工作者们把自己的科学追求融入全面建设社会主义现代化国家的伟大事业，不断加快攻克“卡脖子”技术，敢于创新，善于创造。在各个科研领域里，她们的身影已经成为了一道亮丽的风景。

据悉，科技部、国务院国资委、全国总工会、中国科协、中国科学院、中国工程院相关负责同志，全国妇联在京专兼职副主席及书记处同志，航天科技集团、航天科工集团、全总女职工委员会、中国女科技工作者协会、中国女医师协会、全国工商联女商会、北京市妇联、中国人寿、人民网有关同志参加启动式。

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