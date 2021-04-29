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国企将按功能分类深化改革 国资委部署下一步推进重点

2021年04月29日08:18 | 来源：人民网
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国务院国有企业改革领导小组办公室副主任，国务院国资委副主任翁杰明出席会议并讲话。（来源：国务院国资委网站）

人民网北京4月29日电 （记者李源）近年来，中央企业集团层面和子企业按照商业一类、商业二类和公益类三个类别，全面完成功能界定与分类。据国务院国资委网站消息，4月28日，国务院国资委召开深化国有企业分类改革专题推进会，明确要在落实国企改革三年行动中要更加强化功能分类意识、深化功能分类内涵、细化功能分类要求，根据功能分类进一步明确不同类型企业的改革发展主攻方向。

近年来，各地结合实际基本完成国有企业的功能界定与分类。分类改革、分类发展、分类考核、分类监管取得了积极进展和成效，国有企业功能定位更加清晰，与市场经济融合更加深入。

本次会议通报了截至2021年一季度末国企改革三年行动重点改革任务完成情况，并就进一步深化国有企业分类改革，推动国有企业更好适应市场化、法治化、国际化的新形势新要求作出部署安排。会议强调，各类国有企业都要坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，增强企业活力。

其中，商业一类企业要聚焦充分竞争行业和领域，提升资本回报、质量效益，全面推进市场化、国际化，勇当市场竞争的引领者。商业二类企业要聚焦重要行业和关键领域，更好服务国家战略、完成重大专项任务，争做国有经济控制力、影响力的担当者。公益类企业要聚焦保障民生、服务社会，高效率提供公共产品和服务，做好优质服务的提供者。

会议要求，各中央企业和地方国资委要聚焦落实国企改革三年行动重点任务，针对本企业、本地方在分类改革中的短板弱项，逐项整改、完善和加强，务求更加科学精准地实施分类管控、分类考核、分类监管。要鼓励基层企业主动试、大胆闯，以功能分类为主，结合其他分类方式，灵活有效开展工作，不断提高改革的精准性。要注重系统集成、协同高效，既要关注不同类别企业的差异，又要把握不同类别企业的共性要求，加强改革的政策统筹、进度统筹和效果统筹，协同推进各类企业以深化改革促进高质量发展。

(责编：李源、章斐然)

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