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组图：“天和核心舱”研制工作现场

赵竹青 王震
2021年04月29日12:39 | 来源：人民网
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空间站核心舱研制工作现场。航天科技集团五院供图
空间站核心舱研制工作现场。航天科技集团五院供图
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4月29日上午11时23分，我国在海南文昌航天发射场用长征五号B遥二运载火箭，成功将中国空间站“天和核心舱”送入预定轨道。

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