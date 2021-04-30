4月29日，滴滴出行发布公告称，根据交通大数据预测，在4月30日下午，周五通勤晚高峰与假期启程高峰相互叠加，打车成功率不足50%。同时，提醒大家可能遇到叫车排队甚至打不到车等情况，请提前规划行程，预留充足时间。

公告显示，为提升打车成功率，鼓励司机师傅出车接单，滴滴网约车、花小猪打车和快的新出租将于4月30日至5月5日，发放超2亿元司机奖励。同时，从4月28日起，滴滴网约车司机生态发展委员会正陆续组织“致敬劳动者 司机好礼站”线下活动，在全国17个城市联合滴滴加油、橙心优选共同为司机师傅发放大米粮油。

对于五一假期期间的出行安全保障，滴滴方面表示，五一期间各业务负责人、区域负责人、客服团队、应急处置人员实行7x24小时轮岗值班制度，全力保障高效应答，积极配合各地公安机关，坚决打击违法犯罪行为。此外，对于跨城需求，滴滴将持续加强对长距离订单的安全关注，并针对异常停留、路线偏移向用户发送提醒；并请乘客出行前请查阅“安全须知”，添加紧急联系人，并向亲友分享行程。为保护司乘双方安全和利益，请在APP内完成叫车和付款流程。

(责编：董童、李源)