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鑫苑置业公布2020年报 实现营业收入86.6亿

2021年04月30日15:52 | 来源：新华网
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原标题：鑫苑置业公布2020成绩单：地产主业内生增长动力显现

　　近日，鑫苑置业公布2020年年报。业绩报告显示，截至2020年底，该公司实现营业收入86.6亿，全年销售金额达到226亿元。

　　据鑫苑置业相关人士介绍，秉持稳健增长的经营方针，该公司通过切实有效的开发策略，在一二线城市中的客户基础与市场份额逐步扩大。

　　据了解，截至2020年底，鑫苑置业在中国19个城市进行项目布局，总土储面积达2000万平米，总货值超过2200亿元，主要分布于北京、天津、上海、广州、苏州、珠海、西安、成都、郑州、济南等一线及强二线核心城市。

　　除了内生增长发力外，鑫苑置业也积极与外部企业深度合作，进一步拓展主营业务的边界。2020年，鑫苑置业与远洋集团达成深度合作，共同进军郑州主城区域品质改善项目。

　　2020年，得益于销售规模的逐步反弹回升，鑫苑置业始终保持着良好的现金净流入。全年资产总额657.21亿，同比增加67亿，经营性现金流入提升41%。有息负债占比持续降低，截至2020年末，鑫苑置业有息负债金额较2019年下降15%。通过不断的债务优化后，公司实现了净负债率的大幅下降，净负债率从2020年三季度的99%大幅下降到71%；现金短债比为1.13，三道红线两条为绿，与2019年相比由橙转黄，集团债务结构健康，综合偿债能力较强。

　　鑫苑置业董事长张勇表示，2021年，鑫苑置业将继续强化精细化运营管理，向稳健财务要效益，积极做好债务管理，优化债务结构，拓展多元化融资渠道，加强总对总合作，探索创新基金及科技金融，合作助力集团持续高质量稳健前行。

(责编：董童、李源)

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