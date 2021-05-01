全国五一劳动奖章获得者：扎根一线 务实敬业
2021年05月01日09:03 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （记者毕磊）近日，中华全国总工会召开大会热烈庆祝“五一”国际劳动节，决定授予北京首钢建设投资有限公司等397个单位全国五一劳动奖状，授予王海福等1197名职工全国五一劳动奖章，授予北京中医药大学援鄂医疗队等1297个集体全国工人先锋号。
本年度接受表彰的人选中，既有科研专家，也有一线产业工人，还有新业态、新产业的劳动者；他们为推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设作出了突出贡献；他们是新时代奋斗者的代表，他们努力创造无愧于时代的新业绩。近日，人民网记者采访了四位全国五一劳动奖章获得者，听听他们的故事。
陈满库：从宁夏贫困山区走出的优秀农民工
陈满库在车间检查生产零件。受访者供图
陈满库生于1992年6月，宁夏固原市原州区开城镇寇庄村人。现工作于飞毛腿（福建）电子有限公司，任班组长。他和100多名老乡从宁夏来到离家2000多公里的福建务工，是“闽宁协作”政策下，劳务输出到发达省份的优秀农民工代表。刚上岗的那段时间，他深感技能的欠缺，默默学习各个岗位的操作流程和规范，还经常帮助其他同事解决工作中的难题。为了弥补学历上的差距，他抓住每一个学习提升的机会，积极报名参加岗位技能培训。凭着一股冲劲，陈满库从一句普通的作业员成长为产线机动工，再到一名优秀的班组长，曾荣获全国优秀农民工称号。
(责编：初梓瑞、章斐然)
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