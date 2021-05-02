人民网北京5月2日电 （栗翘楚）4月下旬的白洋淀有一种别样的美。雄安新区设立4年来，淀区内源污染治理稳妥推进，唐河污水库污染土壤实现安全处置，常态化生态补水持续实施，淀区水质由2017年劣V类提升到IV类标准。一幅疏密有度、水城共融的白洋淀生态画卷仿佛铺展在人们眼前。

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