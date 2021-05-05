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经合组织专家：去年中国成为全球最大外资流入国

2021年05月05日08:49 | 来源：北京日报
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原标题：去年中国成为全球最大外资流入国

　　据新华社巴黎5月3日电（记者 刘芳）经济合作与发展组织（经合组织）中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳3日接受新华社记者采访时表示，得益于有效控制新冠疫情及诸多行业加速开放，去年中国超过美国成为全球最大外资流入国，中国良好的增长前景和进一步开放的举措将助力中国持续吸引外资流入。

　　经合组织日前公布的数据显示，受疫情影响，2020年全球外国直接投资（FDI）总规模为8460亿美元，比上年下降38%，为2005年以来最低水平。其中，流入中国的FDI逆势增至2120亿美元，增幅为14%；流入美国的FDI为1770亿美元，下降37%。

　　莫尔纳说，疫情得到控制后，中国经济迅速恢复增长，中国因此成为FDI更为现实的目的地。开放程度进一步提高是中国吸引外资的另一个重要因素。经合组织数据显示，从2019年到2020年，中国减少了外国直接投资限制，在金融服务领域最为明显，制造业、农业和建筑业的外资限制也有所放松。

　　莫尔纳指出，中国FDI存量占国内生产总值比重仍相对较低，吸引外资仍有很大增长空间。

(责编：杨迪、崔元苑)

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