原标题：5月去丹寨 体验中国丹寨非遗周

有来自全国的非遗绝技表演、名医现场义诊，有为期一周的非遗自驾游，更有大咖云集的中国非遗旅游融合发展论坛……5月15日，非遗主题特色鲜明、非遗活动精彩纷呈的第二届中国丹寨非遗周将在贵州丹寨万达小镇启幕。

据了解，为期9天的中国丹寨非遗周由文化和旅游部非物质文化遗产司、资源开发司指导，中国非物质文化遗产保护协会主办，贵州省文化和旅游厅、黔东南州人民政府、中国旅游协会、中国旅游景区协会、中国旅行社协会联合主办，丹寨县人民政府等承办。

民族名医齐聚丹寨现场义诊

本届中国丹寨非遗周将开展“民族医药丹寨行”，将中医及少数民族医药非物质文化主题活动引入丹寨。

5月15日开幕式当天，十位国家级名医将亲临丹寨万达小镇，为来自全国的游客望闻问切、免费义诊。游客可关注中国丹寨非遗周的微信公众号，了解名医义诊预约的消息，提前登陆非遗周专门开发的义诊报名程序进行预约。

5月16日上午，非遗周将举办少数民族医药非物质文化遗产论坛。来自全国各地的民族医药名家将汇聚一堂，探讨作为非遗的少数民族医药事业创新发展的广阔空间。

非遗绝技轮番上演

作为全国知名的非遗聚集地，丹寨万达小镇的古法造纸、鸟笼、蜡染等非遗体验活动，已经成为游客热门打卡项目。

为增加活动的趣味性和观赏性，非遗周期间，丹寨万达小镇还将连续上演中国非遗绝技秀。

9天时间里，被誉为“百灯之首、灯中之王”的奉贤滚灯，来自世界杂技之乡的吴桥杂技，花样百出、力量和技术完美融合的撂石锁，火花四溅、令人眼花缭乱的风火流星，惟妙惟肖、声情并茂的口技等十项全国知名非遗绝技将在丹寨万达小镇轮番上演，为游客带来不一样的非遗体验。

此外，非遗周期间还将在丹寨万达小镇推出非遗周末聚，活动将上演苗族飞歌、水族群舞、侗族大歌、土家族高腔山歌等贵州少数民族特色非遗歌曲及舞蹈，为游客带来一场贵州少数民族声乐之旅。

中国丹寨非遗周 精彩天天有

据了解，在中国丹寨非遗周期间，主办方将打造百米蜡染锦鸡长卷，游客可以在现场传承人的指导下，体验在百米长卷上绘制蜡染锦鸡。

丹寨万达小镇将持续上演历史悠久的八大苗族巡游、非遗芦笙表演、民族特色十足的非遗舞蹈锦鸡舞、贵州非遗独竹漂和苗家十二道拦门酒等特色活动。

“民以食为天”。丹寨万达小镇还准备了丰富的当地美食款待八方来客。这里有高山云雾孕育的硒锌米、梯田产出的稻田鱼，还有贵州知名的丹寨斗鸡和酸汤，贵州传统美食一一呈现，让全国游客在赏心悦目的非遗之旅后可以大饱口福。

吃喝玩乐之外，更多惊喜等你来！开幕当天，“玩转黔东南”大型非遗体验自驾游活动也将同步启动，来自全国的自驾游爱好者可以跟随车队纵游卡拉村、锦绣谷、排廷瀑布、贡矿遗址等丹寨知名景点，在青山秀水之间，纵情感受丹寨的美景和原生态非遗技艺。

(责编：李源、董童)