新华社海口5月7日电（记者温馨、赵叶苹）毕马威中国与穆迪戴维特报告7日联合发布《海南自贸港旅游零售市场白皮书》称，如果继续保持现有增长速度，海南在短期内或将成为全球最大免税市场。

这份报告是在当天下午举行的首届中国国际消费品博览会主题论坛——全球消费创新暨免税与旅游零售大会上发布的。

报告认为，海南旅游零售行业惊人的发展速度对增强海南的吸引力以及巩固海南作为国际旅游消费中心的地位起到了关键作用。截至2020年底，海南离岛免税业产值约50亿美元。在全球其他免税市场因疫情陷入严重低迷情况下，海南离岛免税新政为全球旅游零售业注入一剂“强心针”。

报告称，为了保持增长进程，中国政府持续优化完善相关政策，推动海南旅游零售业迈向新高度。而海南自贸港建设正是加速这一进程的核心关键。

报告指出，集原生态的自然环境、宜人的无冬气候、柔软的沙滩和迷人的热带风光于一身的海南自贸港，如今不仅是自然天堂，还是购物天堂，成为中国乃至全世界最热门的旅游目的地之一。

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳在发布仪式上发表视频致辞说，消博会落户海南代表着海南作为中国新时代重要的对外开放门户，将在优化国内消费领域供给侧改革、促进境外消费回流和推进国内消费转型升级方面起到重要的促进作用。

“在世界经济不稳定因素增多的情况下，我们更多看到了中国经济的韧性和潜力。正如大家所见，中国在推动全球经济、亚太经济及区域经济增长上发挥着重要的作用。”陶匡淳说。

据海南海口海关统计，今年“五一”假期期间，海口海关共监管离岛免税购物金额9.93亿元，平均每天近2亿；购物人次12.1万人次，购物件数134.5万件，同比分别增长248%、141%和229%。

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