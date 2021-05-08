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互联网“保妈”画像报告：7成家庭的保险配置由“宝妈”拍板

2021年05月08日21:53 | 来源：人民网
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近日，蜗牛保险发布《互联网“保妈”画像报告》（简称《报告》），《报告》将掌握家庭保险决策大权的宝妈群体定义为“保妈”，并对她们的保险消费行为进行分析。《报告》显示，超7成家庭的保险由“保妈全权负责，“保妈”接受科学投保理念更快速。不过“保妈”亚健康问题更值得关注，完全健康的“保妈”仅1.3%，因身体问题无法投保的比例高达17.8%。

《报告》指出，不管是“职场妈妈”还是“全职妈妈”，在生活多重压力下，98.7%的“保妈”出现不同程度的亚健康症状，因身体原因被拒保的比例甚至高达17.8%。

蜗牛保险CEO尚萌萌表示：“蜗牛保险近7成用户都是宝妈，对这一人群保障需求积淀了更深的理解和洞察，希望她们能够更多关爱自己身体健康。此外，随着保险业‘她经济’的迅速崛起，将携手更多合作伙伴，对宝妈这样的细分人群，在服务和产品方面持续推动多维度创新，更好满足她们个性化的充足保障需求。”

《报告》显示，“保妈”群体的风险保障意识更强，从年龄来看，80后最多，占比63.2%；90后则占比26.9%。并且，80后对父母保障的重视程度，远高于其他年龄段，为父母投保的占比为58.8%，比平均线高出52.3%。从职业来看，职场“保妈”占比超过63.1%。从城市分布来看，超半数的人来自一线和省会城市， TOP10城市从高到低依次为北京、广州、上海、深圳、武汉、杭州、成都、合肥、西安、东莞。

《报告》显示，93.1%的人在投保母婴险时，会为自己投保意外险或寿险。88.9%的二胎“保妈”，会在分娩前为大宝提前配置好保险。值得注意的是，虽然科学投保意识提升，但她们仍存在“偏科”。数据显示，家庭经济支柱应该“标配”的寿险表现一般，为自己或家人配置寿险的仅占11.7%，远低于其他险种。

 

(责编：初梓瑞、章斐然)

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