陈诗文

原标题：改革步履不止 浦东新区的“排头”创新

4月29日，“续写更多春天的故事 走进经济特区国家级新区”网络主题活动走进上海浦东新区。作为国务院批复的首个国家级新区，30年来，浦东的生产总值从1990年的60亿元跃升至2020年的1.32万亿元，从一片农田发展成为一座功能集聚、要素齐全、设施先进的现代化新城，是我国改革开放和社会主义现代化建设的“代表作”。

从“大胆闯、大胆试”到“自主改”，自20世纪末起这个基因就已经融入浦东的血液。在“十四五”和浦东开发开放第四个十年的起始年，向更深层次改革、更高水平发展的目标让浦东在国家级新区的舞台上勇敢“驰骋”。记者团在浦东一行的采访中，从多个细节深刻感受到浦东创新先试、在变化中谋发展的新区特色，这些都令人眼前一亮。

亮点一：以党建促治理，城市中的一抹红

只有学好历史，才能传承好精神，践行好使命。为了深入贯彻党史学习教育动员大会的重要精神，浦东新区推出了党史学习教育巴士课堂。乘巴士途经渔阳里、中共二大会址等20多处红色地标，把历史故事和现实场景相结合，打造出一堂贯穿百年历史的精品党课。

巴士课堂针对城市白领、科创人才、基层党员等不同人群，量身定制党课内容，大家边行车、边参观、边讲课、边互动。从“中共一大开天辟地”到“奔跑吧，浦东！”总共12大板块，结合了30多分钟的视频、40多个党史故事、150多页图文资料、近20000字的讲解。

党史学习教育巴士

在浦东开发开放30周年主题展上，讲解人员告诉记者，上海浦东一直以来把党的政治建设摆在首位，始终以一流的党建来促进一流的治理。基于上海作为党的诞生地和改革开放前沿阵地的优势，浦东新区开创了楼宇党建的先河，探索了新国企党建、互联网企业党建和区域化党建，始终把从严治党落到实处、落到深处。

亮点二：创造“窗口效应”，做好企业服务

按照关于“一网通办”要在更高效、更便捷、更精准上下功夫的工作要求，经过5年的推进，浦东新区的“一网通办”形成了总体布局。将传统的串联式处理整合为咨询、收件、初审的“一个窗口、一次服务”，为企业提供“零材料申报”全新体验。

浦东新区行政中心副主任黄海霞告诉记者，在“大众创业、万众创新”的形势下，为了鼓励新生业态的发展，浦东新区企业服务中心充分发挥窗口探测器和传感器的作用，通过“窗口无否决权”把企业和市场的需求及时捕捉到。当在工作中遇到因缺少相关条款等原因无法受理企业材料的复杂情况，工作人员会主动地予以询问，通过和上级沟通的方式予以受理或者指导。

窗口无否决权的工作要求

2017年起，浦东新区企业服务中心还设立了“找茬”窗口，企业通过这个渠道的诉求和反馈直接促进了企业服务中心的“一网通办”工作。黄海霞说，曾经有企业问，既然要求提交由政府派发的许可证，那为何不直接让政府共享；还有的企业说，需要到现场来核验身份，费时费力。目前这些问题在企业服务中心都已经得到了解决。

亮点三：人民的驿站，生活即文化

4月29日下午，记者团前往黄浦江边。在22公里的滨江东岸，每隔一公里都有一座望江驿。东方网融媒体中心的讲解人员陆洋告诉记者，建驿站的初衷是要满足人们途中喝水、上厕所、休息的需求，后来就把文化赋能到这个50平米的驿站房间里。

每一个驿站的内容和布景，根据不同主题分别打造。望江驿4号，名为“发现”，是以上海作为进博会主办城市为主题。在这里驻脚的人们可以体验历史上进口到中国的老物件，还有历届进博会上的紧俏产品。望江驿5号“初心”，以建党100周年为主题。缝纫机、老式冰箱、桌面玻璃下的图书馆借书卡，让时光倒流，重温改革开放的初心。

望江驿4号“发现”

望江驿白天是城市书房，晚上是直播会客厅，这里进驻了22家全国知名媒体，全网点击量达5000万。每星期都会邀请各个领域的文化名人，开展一系列文化主题分享活动，如京剧演员王佩瑜、著名舞蹈家黄豆豆，以及浦东新区开发开放以来的亲历者、记录者等。陆洋告诉记者，浦东新区希望贯彻落实“人民城市人民建，人民城市为人民”的重要理念，如今这已在望江驿实现。

(责编：赵超、吕骞)