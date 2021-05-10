本报记者 赵展慧

“现在，新车注册、办理年审时都不用提供纸质保单了，车窗上也不用再贴交强险标志了。”广州的车主袁圆在手机上轻轻一点，打开平安好车主APP，输入车牌信息，就完成了车险电子保单的查询、验真和下载。更让袁圆感到方便的是，得益于电子保单和相关部门业务数据的打通，她足不出户就能办理车辆免检业务，“符合条件的，只需填写一个收件地址就能申领机动车检验合格标志。”

袁圆使用的电子保单已不算新鲜事物。2016年底北京彻底取消车险纸质保单，代之以电子保单，拉开了保险业单证全面电子化的序幕。4年多来，电子保单由车险领域试点拓展到农险、人身险及部分非车非农财产险业务，已涉及申请投保单、合同正本保险单、合同变更批单、交强险标志等多个业务单证类型。

“电子保单与传统纸质保单具有相同的法律效力，不怕损毁、丢失，同时提高了办理保单批改、退保或报案理赔等业务的效率。”平安人寿客户服务部核保核赔团队副总经理张鹏介绍，消费者可以通过保险公司官网、APP查询下载电子保单，可办理保单质押贷款和理赔等业务。

对保险行业来说，应用电子保单也是益处多多。“使用电子保单减少了保单配送、存储、管理等各个环节的运行成本，还能够助力企业向线上转型升级，推动全行业创新服务模式、提升服务质量。”平安产险车险部副总经理刘成永介绍，目前平安机动车交强险电子保单已获得多个省份交管部门的认可，让数据多跑路、消费者少折腾。

在电子保单推广的过程中，投保后保险公司的电脑系统里没有记录、制造假电子保单骗取费用等现象偶有发生。业内人士介绍，纸质保单具备唯一性，在后续退保或批改过程中，可通过加盖作废章或骑缝章来标识原保单的变更。而电子保单可以无限复制，无法在原保单上体现变更，可能存在保单已被变更而被保险人却不知情的情形。为了强化电子保单安全性，很多保险公司都通过采用权威第三方CA数字认证确保电子保单内容可靠且不可篡改，客户也可通过保险公司电子保单查验平台验真。

为了统一电子保单制单、验真等各个环节的标准，提升安全性和管理效率，2019年底，中国银保监会要求通过行业统一查验平台集中查验电子保单。该平台由银保监会直管的金融基础设施运营管理机构中国银行保险信息技术管理有限公司（以下简称“中国银保信”）建设运营。“2016年底平台上线至今，已接入70余家保险总公司，为保险公司提供制、存、送、查、验、签全流程电子单证服务，各类保单能够在一个平台上集中验真，提高了金融资产的安全性，避免了行业重复进行电子化建设的资源浪费。”中国银保信相关负责人表示，目前电子保单服务平台不断提升对不同保险公司的数据兼容性和服务性能，更稳定高效地支持全险种、全流程、多类型的电子单证。

据悉，为了进一步方便消费者，中国银保信推出了面向公众的保单查询产品“金事通”APP。消费者注册登录后，就能安全高效地查询、验证投保人名下不同种类的保单。

《 人民日报 》（ 2021年05月10日 18 版）

(责编：牛镛、胡永秋)