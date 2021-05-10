近日，在由中国国家品牌网等主办的“点赞2021 我最喜爱的中国品牌”活动中，中国银联荣获金融业版块上榜品牌。据了解，作为我国支付产业的重要平台和枢纽，银联始终秉承 “支付为民”服务理念和“开放合作”共赢精神，全方位满足消费者和企业客户多元化支付需求，为合作伙伴创造更多价值。

受访者供图

据中国银联相关人士介绍，自成立以来，银联持续升级普惠便民能力，从银行卡支付到移动支付，深入开展移动支付便民工程，显著提升各场景用户支付效率与用户体验，已经涉及了全国37个城市地铁、1700多个城市和县域公交和近22万家零售商户。2020年，银联网络转接交易金额205.6万亿元。2021年春节期间，银联网络交易金额则达到1.38万亿元。

该人士还指出，面对数字化浪潮，银联不断探索创新“合作共赢、共生共荣”多方合作商业模式，构建数字时代新型产业合作关系。2017年，银联正式发布云闪付APP。在3年多的时间里，该APP不断集成数字化功能及服务，跨行账户管理功能日趋完善，信息架构不断调整优化，内容服务日益丰富，用户数量超过4亿。

目前，中国银联已覆盖全球180个国家和地区，境内外受理总商户数达到5500万。全球发行的银联卡总量超过90亿张。同时，银联还在不断推动全球移动支付受理环境建设，目前境外已有93个国家和地区，超过800万家商户支持银联二维码或银联手机闪付，用卡环境持续优化。

(责编：董童、李源)