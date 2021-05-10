人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>经济·科技

中国银联：全方位满足消费者和企业客户多元化支付需求

2021年05月10日08:44 | 来源：人民网
小字号

近日，在由中国国家品牌网等主办的“点赞2021 我最喜爱的中国品牌”活动中，中国银联荣获金融业版块上榜品牌。据了解，作为我国支付产业的重要平台和枢纽，银联始终秉承 “支付为民”服务理念和“开放合作”共赢精神，全方位满足消费者和企业客户多元化支付需求，为合作伙伴创造更多价值。

受访者供图

据中国银联相关人士介绍，自成立以来，银联持续升级普惠便民能力，从银行卡支付到移动支付，深入开展移动支付便民工程，显著提升各场景用户支付效率与用户体验，已经涉及了全国37个城市地铁、1700多个城市和县域公交和近22万家零售商户。2020年，银联网络转接交易金额205.6万亿元。2021年春节期间，银联网络交易金额则达到1.38万亿元。

该人士还指出，面对数字化浪潮，银联不断探索创新“合作共赢、共生共荣”多方合作商业模式，构建数字时代新型产业合作关系。2017年，银联正式发布云闪付APP。在3年多的时间里，该APP不断集成数字化功能及服务，跨行账户管理功能日趋完善，信息架构不断调整优化，内容服务日益丰富，用户数量超过4亿。

目前，中国银联已覆盖全球180个国家和地区，境内外受理总商户数达到5500万。全球发行的银联卡总量超过90亿张。同时，银联还在不断推动全球移动支付受理环境建设，目前境外已有93个国家和地区，超过800万家商户支持银联二维码或银联手机闪付，用卡环境持续优化。

(责编：董童、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
下好“一盘棋” 深入推进京津冀协同发展
　　人民网北京5月9日电 （栗翘楚）2014年，京津冀协同发展上升为国家战略。同年12月，滨海新区获批自贸区，成为北方第一个自贸区；2015年，北京联合张家口成功申办2022年冬奥会；2017年，中共中央、国务院印发通知，决定设河北雄安新区……作为重大国家发展战略，七年来，在这一战略的统领下，“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展，京津冀协同发展迈向纵深。…
更多元、更智能、更绿色 从消博会看消费行业高质量发展新路径
　　5月7日至10日，首届中国国际消费品博览会(以下简称“消博会”)在海南省海口市举办。这场聚焦国内外“高、新、优、特”消费精品的盛会，既为全球消费精品提供展示、交易的机会，更成为洞察中国消费市场升级转型的一扇窗口。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部