图①：海螺全流程智能化水泥工厂中控室。

图②：格力电器智能化生产线。

图③：泸州老窖1573活态酿酒窖池群。

图④：万事利丝绸文化创意产业园。

图⑤：趣头条“不忘初心、牢记使命”主题教育微型展馆的VR党建体验区。

图⑥：微众银行办公大楼。

本版图片均为资料图片

版式设计：蔡华伟

掌握核心技术 打造品牌标杆

珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁 董明珠

科技兴则制造兴，品牌强则制造强。品牌建设事关高质量发展和供给侧结构性改革，事关人民群众的幸福感和安全感，事关中国的国际竞争力和国际形象。

2021年是格力电器成立30周年。作为制造业龙头企业及多元化、科技型全球工业集团，格力将继续走好科技创新这步先手棋，用好品牌引领这个关键招，推动中国制造自立自强，树立全球品牌标杆。

中国品牌要攀登世界之峰，必须自主创新。30年来，格力坚持质量兴企、科研强企，拥有31项国际领先技术，申请专利8万余件，发明专利4万余件，解决关键技术“卡脖子”问题，填补行业空白，不仅满足了几代用户对美好生活的向往，更将中国制造的品牌活力与韧性刻进国人心里，赢得全球消费者的尊重与信赖。

自主创新是格力的灵魂。经过30年努力，格力成为中国制造创新担当的先行者。新冠肺炎疫情防控中，格力第一时间投入骨干力量，争分夺秒开展抗疫产品的研发生产。“猎手”系列空气净化器、消毒液制造机、移动P2+核酸检测车等产品快速下线并投入市场，为赢得抗击疫情胜利贡献科技力量。

中国品牌要赢得世界广泛认可，还必须守牢质量关、握紧“生命线”。30年来，格力视质量为企业的生命，将产品和服务的标准长期设定在行业和国家标准之上，一台空调需经过862项质检工序才能走出格力。今年3月，格力推出家用空调“十年整机免费包修”的服务政策。这次服务品质的升级，既是对自身产品质量的高度自信和严格自律，也是对消费者权益的终身承诺，更是对中国品牌傲立全球的示范引领。

掌握核心技术，打造自主品牌，才能挺起发展的脊梁。中国制造业企业要在提升自主创新能力的基础上，把自己的品牌立起来，让世界通过品牌和产品了解中国，共享中国的好产品和好服务。

自主创新的先进技术、可靠的产品质量、完善的售后服务体系，格力将始终以领先行业的高品质为中国制造添彩，让中国制造成为全世界的共同选择。

弘扬工匠精神 提升品牌价值

泸州老窖股份有限公司党委书记、董事长 刘 淼

白酒行业是传承千年的传统民族产业，始终与时代共进步，与国家民族同发展。在专注、专业、创新、奉献、精益求精工匠精神的指引下，泸州老窖与众多优秀的中国品牌一道发展壮大，共同践行企业发展责任。

中国白酒植根于五千年中华文明，是中国古人的智慧结晶，中华文化的典型代表。如何保护文化遗产、弘扬中国白酒文化，历来是中国白酒共同的课题。

作为百年酿酒企业，泸州老窖一直致力于酿酒老窖池群和传统酿制技艺的守护和传承，推动优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，以国际化、时尚化、多元化、年轻化的形式来推广中国白酒文化。

2021年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。站在新的历史起点上，中国企业正通过文化创新、品质升级、技术变革等手段，展示中国品牌对未来发展的美好愿景和对融入经济全球化的强大信心。泸州老窖也将以新时代工匠精神为指引，立足本职、抓住关键、迎难而上，以科学务实和创新奉献推动中国品牌高质量发展，主动成为建设民族品牌、酿造健康生活、服务地方发展的重要力量。

与此同时，泸州老窖将在文化、工艺、品质和管理上保持创新精神，坚持品牌引领、品质立基、文化铸魂三大发展原则，在品牌、品质、文化、创新、数智、和谐领域打造六位一体的泸州老窖，塑造以消费者为中心，满足消费者对美好生活多层次需求的中国白酒品牌，始终为消费者提供更优质的产品和服务。始终怀揣家国情怀，继续以高度的社会责任感主动承担社会责任，用实际行动赢得社会尊重。

泸州老窖将与更多优秀的中国品牌携手同行，不忘初心、坚定信心、坚守匠心、树立雄心、奉献爱心。从建党百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，讲好中国品牌故事，提升中国品牌价值。

践行普惠金融 服务实体经济

微众银行党委书记、行长 李南青

微众银行一直以“让金融普惠大众”为使命，把服务实体经济、践行普惠金融作为品牌的最高责任，在提升普惠金融服务覆盖面、可得性和满意度方面贡献力量。

微众银行始终致力于服务实体经济，2017年底推出国内首个线上无抵押企业流动资金贷款——“微业贷”，并持续对其延展，以贴近产业链、供应链中的广大经销商、供应商的需求。截至2020年末，累计触达小微企业188万家，为其中超过56万户提供信贷服务。“微业贷”有效满足了小微企业“短小频急”的金融需求，成为解决小微企业“融资难”问题的有效途径。

新冠肺炎疫情防控中，微众银行充分发挥“非接触式”金融服务优势，以“微业贷”和供应链金融等为依托，在增量、扩面、提质、降本等方面持续发力，为支持产业链协同复工复产、稳企业保就业作出了应有贡献。

一是加大信贷投放力度。截至2020年底，小微企业管理贷款余额较年初增长207%，远高于各项贷款平均增速。

二是初步实现广泛覆盖。截至目前，微众银行小微企业客户已覆盖全国27个省的200余座城市，在贷企业法人客户数占服务业务覆盖地区小微企业总数的比重超过6%。

三是深度服务下沉客户。去年一年，微众银行新增“首贷户”10万户左右，超过2/3客户年营收低于500万元。

四是推行下调利率、延期还本付息、还款优惠、减免手续费等措施。去年一年，微众银行向实体经济让利15亿元，惠及19万客户。其中，普惠型小微企业贷款发放利率较2019年下降1.35个百分点，将中央有关减费让利的政策要求落到实处。

今年是“十四五”开局之年，也是微众银行向2.0版本迭代的“升级年”。面对加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，微众银行始终坚持党建引领，以金融服务实体经济为主线，以创新、科技为动力，在持续发力服务小微企业和践行普惠金融的同时，实现自身全面、稳健、高质量发展。

焕发品牌活力 丰富品牌内涵

安徽海螺集团公司党委书记、董事长 王 诚

海螺集团坚持以产业报国的初心、精益求精的匠心、滴水穿石的恒心，深耕水泥主业，为人类创造美好生活空间。

质量为本，筑牢品牌根基。质量是品牌的生命线。海螺秉承精益求精的工匠精神，铸就产品卓越品质。“海螺”牌水泥广泛用于杭州湾跨海大桥、京沪高铁、迪拜哈利法塔等全球标志性工程，销往46个国家和地区。

创新为要，引领品牌成长。海螺以振兴民族工业为己任，发展新型干法水泥技术，开辟了中国水泥低投资、国产化、大型化的先河。在新一轮科技革命和产业变革浪潮中，海螺应用人工智能、大数据、物联网和5G通信等现代技术，率先建成水泥行业首个全流程智能化工厂，打造露天矿车无人驾驶项目，构建海螺工业大脑，发展工业互联网；利用水泥窑协同处置生活垃圾、固废危废，建成水泥行业首个碳捕集纯化示范项目、首套生物质替代燃料系统，不断推进水泥生产从“灰色制造”迈向“绿色智造”，在转型升级中焕发品牌活力。

开放为先，提升品牌价值。海螺依山而生，向海而兴，始终坚持开放发展，打造国际知名品牌，从皖南山区走向全球，在“一带一路”沿线国家建成了12家大型工厂，在东南亚、欧洲、北美等地区发展了42家企业，年贸易额达50亿美元，用工本土化率达到70%以上，真正使海螺品牌走出国门、服务世界，促进设施联通、贸易畅通和民心相通，在共商共建共享中彰显海螺品牌价值，提升全球影响力。

文化为魂，丰富品牌内涵。海螺坚持以市场为导向、以客户为中心，把优秀的企业文化融入品牌建设之中，赋予品牌丰富的文化内涵，不断提升品牌附加值和美誉度，形成了“以人为本、客户至上、至高品质、至诚服务、勇担责任”的海螺品牌文化。

迈入“十四五”，海螺将持之以恒深化品牌创建，发挥品牌引领作用，以品牌力量激发新的增长动能，以高质量供给赢得更多市场青睐，立足打造世界一流品牌，创建世界一流企业，为人类共创美好家园贡献更大力量。

突出党建引领 提供优质内容

趣头条党委书记、总裁 刘安逸

作为一家以生活、资讯为主体内容，国内用户数量和活跃度领先的互联网平台，建设守护清朗的网络空间，用更优质的互联网产品和内容服务广大网民，始终是趣头条的使命。

自成立以来，趣头条始终将党建工作作为公司发展的重中之重。公司党委建立了“圆周率”党建品牌，为开展党史学习教育专门举办“午间红色微剧场”等活动，引领公司员工及平台作者增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保内容安全健康和网络文明建设。

近年来，趣头条全力讲好脱贫攻坚、抗击疫情等主题故事，平台作者积极发现身边的正能量，收获了良好的传播效果和用户口碑。与此同时，趣头条不断加大技术研发投入，优化信息推荐机制，加强版面页面管理，健全平台网络信息内容生态治理组织机制，坚决抵制不良网络信息，提升内容安全保障能力，向广大网民特别是青少年用户提供兼具主流价值和创新活力的优质内容。

趣头条坚持将党建工作与提高企业管理水平、加强企业文化建设融合在一起，持续激发员工的创新创业精神。特别注重发挥公司党员的“排头兵”作用，党员担当业务骨干、管理骨干、创新骨干，带动全体员工不断提升内容判断能力和把关能力，开发出“趣头条”“米读小说”等多个深受广大网友喜爱的互联网产品。

当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新技术、新业态方兴未艾，互联网行业迎来了更广阔的发展空间。面对时代的机遇和挑战，趣头条将坚守品牌初心，突出党建引领，把党建工作的成效转化为企业发展的优势，为新兴市场构建精神文化领域场景，用趣味创新手段培育广大网民的互联网阅读习惯，努力营造更清朗的网络空间，为网络强国建设贡献力量。

做强丝绸产业 提升文化内涵

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事长 李建华

在中国五千年的灿烂文化中，丝绸产业作为我国传统产业，有着独特的魅力和深刻的文化内涵。

万事利在传承及弘扬中国丝绸文化的基础上，结合文化创意以及数码印花技术，为古老的丝绸行业带来活力与新生。

在产品创新方面，万事利打破了原有单一丝绸产品的设计模式，将丝绸与同样用于国宾礼仪的茶叶、瓷器、扇子等进行“丝绸+”的再创造，在丰富产品线的同时也给消费者带来多个行业的创意设计、服务升级的新体验。

通过大量的研究和应用，万事利丝绸形成了印前处理、精准定位喷印和印后处理环节的关键工艺，开发出双面同花同色、同花异色、异花异色等双面数码印花新产品，高效解决了业界普遍存在的色彩正反面透色不均匀问题，有效克服了手绘等复杂图案无法精细呈现在面料上的技术难关，使产品花型得到更为个性化、多样化的呈现。

在由传统制造业向文化创造转型的过程中，万事利丝绸充分意识到数字化带来的推动力。万事利深耕智能技术、移动互联、大数据分析等信息化领域与传统丝绸行业的结合，把数据思维贯穿于运营管理、生产、设计、营销等方面。

北京奥运会、上海世博会、杭州G20峰会……万事利丝绸一次又一次在世界舞台上展示了丝绸文化的唯美内涵，成为一个向全世界传播中国文化的窗口。

展望未来，万事利将不断促进产品、设计、服务等环节的数字化转型，实现高质量发展，持续为中国消费者打造更高品质的生活。同时，始终秉持“让世界爱上中国丝绸”的初心，不断丰富中国品牌的内涵，树立中国品牌标杆，引领中国丝绸站在世界的舞台上，用国货品牌书写文化自信。

《 人民日报 》（ 2021年05月11日 13 版）

(责编：胡永秋、牛镛)