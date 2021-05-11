张均斌

原标题：海南抢占全球免税市场“C位”

一条“中欧时尚快线”——意大利米兰直飞中国海口货运包机航线预计5月中下旬开通。这将使意大利伦巴第大区的时尚精品到海南免税品销售柜台的时间从过去海运的40-60天缩短至36小时。

在首届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）上，供应链物流公司海程邦达分别与意中商会、海口美兰国际机场有限责任公司、南方航空、海口综合保税区签署了战略合作协议，几方将共同搭建这条航线，并建立中国与欧洲间的国际供应链。

为此，海程邦达前期需要投入几百万元，这在新冠肺炎疫情导致大部分物流企业业态收缩的背景下显得尤为难得。这家公司在海南的市场经理吴杰虹告诉中青报·中青网记者，离岛免税政策激活的巨大消费能力及中国免税市场未来的潜力，让公司决定开通直飞包机，“目前基本不担心亏损”。

许多数据都在表明，在全球免税领域，中国消费者在未来很长一段时间仍是消费中坚。据世界免税协会统计，2019年，中国消费者免税消费占全球免税消费规模的40%，其中境外免税消费超过1800亿元，仅中国一个国家的消费者就撑起了全球免税消费的近半壁江山。奢侈品领域更是如此，贝恩咨询统计显示，2019年，中国消费者在境内外购买奢侈品984亿欧元，占全球奢侈品销售总额的三分之一。

全球免税零售业在2020年经受了疫情重创，中国却逆势增长，尤其是海南离岛免税购物，成为拉动我国消费回流和促进消费升级的强劲动力。

消博会期间，全球免税与旅游零售行业著名媒体《穆迪戴维特报告》和毕马威中国共同发布的《全球免税白皮书》（以下简称“白皮书”）足以证明这一点。白皮书指出，自2011年以来，海南旅游零售行业发展速度惊人，截至2020年年底，海南离岛免税产值约50亿美元，2019年超过8300万名游客进入海南，带动了约150亿美元的旅游收入，即使在疫情肆虐的2020年，海南也吸引了约6460万名游客。

白皮书发布会上，毕马威相关负责人称，得益于2020年7月1日生效的离岛免税新政，旅游零售行业的发展得到进一步恢复振兴，在全球其他免税市场因疫情陷入严重低迷的情况下，这仿若一剂强心针。

中服免税副总经理曲鸿雁认为，中国本来是全球旅游消费市场的主要客源输出国，但在疫情影响下，中国人把消费转向了本土市场，以中国旅游市场为代表的奢侈品消费市场正在强势兴起。“全球免税市场的主角正在从‘中国人’转向‘中国市场’”，她说，“免税业的新变局已经到来，中国已经成为焦点。”

数据显示，自免税新政实施至12月31日，海南离岛免税店日均销售额超1.2亿元，同比增长两倍多。刚过去的“五一”小长假，海口海关共监管离岛免税购物金额9.93亿元，购物人次12.1万人次，购物件数134.5万件，同比分别增长248%、141%和229%。

今年是海南离岛免税政策实施10周年。自2011年开展试点以来，海南离岛免税政策历经数次优化调整。在此期间，海南建成了全球最大单体免税店——三亚海棠湾国际免税城，培育了在全球免税行业中排名第一的中免集团；引进国际品牌650个，其中雅诗兰黛、卡地亚等20多个品牌单店销售居全球免税零售第一；免税店人均购物金额从最初不到2000元提高到目前近1万元，购物限额由每人每年5000元增至10万元……

全球免税巨头争先抢滩海南，杜弗里、中免集团、珠海免税集团等纷纷亮相消博会，寻求合作。

其中，一家奢侈品旅游零售商的经历颇为特殊：隶属于奢侈品集团路威酩轩（LVMH）集团的环球免税店（DFS）集团早在2005年就曾在海口和三亚两地机场运营免税零售业务，此后参与海口美兰机场免税店的筹备和运营，以品牌高端、环境舒适和服务周到赢得口碑。后来，由于供应合同到期等因素，2019年，DFS集团撤出了海南市场。

如今，DFS加速了重回海南免税版图的规划。今年1月，DFS集团与深圳免税集团合作开设了深免海口观澜湖免税购物城第一期。为了配合消博会，DFS进一步开设了第二期，预计于未来两年内分阶段竣工，占地将达5万多平方米。

DFS中国业务及战略发展副总裁谭天奇在消博会上透露，集团正计划在海南设立中国总部，引进在零售行业具有国际背景和本地市场经营经验的顶尖人才，派驻DFS内部的高级管理核心团队，在海南建立起一支直接管理DFS中国业务的本土团队，“这样才能更靠近市场重心”。

海南对免税业务运营商有巨大吸引力，国际大牌也想共享免税红利。

意大利时尚品牌艾特罗（ETRO）首次进驻中国大型展会。其全球总经理弗朗切斯科·弗雷斯基说，消博会是全球高端品牌进入海南离岛免税市场、了解最新自贸港政策、对接各大持牌免税店和高端零售百货的理想平台。

他表示，中国经济所展现的强大韧性与增长活力令全世界都为之惊叹。中国不仅是至关重要的市场，更是品牌寻求突破与创新的不竭灵感之源。这位世界顶级奢侈品牌掌门人期待与消博会碰撞出不一样的火花。

欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕认为，举办消博会是释放中国市场潜力的一项开创性举措，充分利用了海南在中国蓬勃发展的国内市场和旅游零售市场的交叉点地位。美妆市场的繁荣发展不仅是由消费者需求驱动的，也是由颠覆性创新和全新沉浸式体验带来的，他说，“海南最新的免税政策和自由贸易港政策正在推动美妆市场的发展。”

白皮书指出，海南在2020年成为全球免税行业的灯塔，如果海南继续保持增长态势，将有望在短期内成为全球最大的免税市场。

这块免税蛋糕将越做越大已成共识。此前，海南省委书记沈晓明在接受采访时表示，中国人免税消费规模目前在1万亿元左右，海南的目标是到2022年，占有10%的中国免税消费额度，即1000亿元。

中国市场，世界机遇。这个雄心勃勃的目标预示着，即将站上世界免税“C位”的海南，将成为各国企业大展宏图的蓝海。

(责编：赵超、吕骞)