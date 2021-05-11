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上市公司年报系列报道之四

2020年上市白酒公司：业绩表现差异大 发力产品结构调整

2021年05月11日15:39 | 来源：人民网
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人民网北京5月11日电 （黄盛 实习生陈诗仪）近日，贵州茅台等白酒企业披露了2020年年报。初步统计，19家上市白酒企业2020年的营业收入（以下简称“营收”）累计约为2536.1亿元，同比增长6.41%；归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）总额约为929.7亿元（不含金种子酒），同比增长约14.17%。

梳理来看，各酒企去年大多有“进”有“退”，业绩表现差异较大。既有贵州茅台、五粮液、汾酒等11家龙头酒企营收实现正增长，也有8家酒企去年营收实现负增长；19家酒企全年研发投入也不尽相同，增减不一。

值得关注的是，白酒市场份额加速向名优企业集中，酒企加速了产品结构调整，向高端酒发力布局。多位分析人士认为，2020年白酒行业竞争分化明显，行业集中加速。大多数酒企加速了高端和次高端酒产品的布局，优化低端产品。个别酒企也在产品升级中加大研发投入，提升酿造技艺和自身数字化水准，提升科技实力。

全年业绩表现差异较大

19家酒企的全年业绩表现差异较大，贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、今世缘、酒鬼酒、舍得酒业、金徽酒、金种子酒9家企业2020年实现营收、净利润双增长，其中，金种子酒2020年净利润实现扭亏为盈。

迎驾贡酒、洋河股份2020年营收同比下降，但净利润同比有所增加。顺鑫农业、皇台酒业2020年营收同比增长，但是净利润下降。口子窖、伊力特、老白干、水井坊、青青稞酒、古井贡酒的营收和净利润都在下降。

华西证券食品饮料行业分析师寇星认为，2020年白酒行业受到了疫情影响，但行业的基本发展趋势没有发生变化，消费升级、品牌集中仍是行业发展的关键词。

“2020年白酒行业竞争分化明显，疫情后优势企业的复苏弹性更好，薄弱企业恢复得相对乏力，从品牌集中度的角度来看，行业集中加速。”寇星表示。

调整产品结构，发力高端酒

中泰证券研报指出，2020年是特殊的一年，疫情影响下板块全年增速转正，彰显白酒行业韧性，高端酒基石作用明显，是行业韧性所在。华西证券研报也认为，2020年白酒行业中档及以下价位产品需求乏力，高端价位产品需求加速，而且在价位和品牌统一性上非常强。

从酒企财报不难发现，调整产品结构、发力毛利率更高的高端酒产品，是不少酒企业绩上涨的共性原因。

数据显示，在营收、净利润双增长的9家白酒企业中，金徽酒旗下产品主要可划分为高、中、低三档，分别对应对外销售价格区间为100元以上（500ml）、30-100元（500ml）、30元以下（500ml）。其财报显示，去年百元以上高档产品实现营收8.67亿元，较上年增长29.08%，销售额占总营收比提升至50.86%；中档酒产品实现营收8.09亿元，同比下滑10.48%，占总营收比为47.44%；低档酒产品实现营收2890.25万元，同比下降31.30%，占总营收比1.7%。

今世缘财报显示，去年高端产品销量上涨，出厂指导价在300元以上的白酒产品营收较上年增长13%，接近31亿元；除此之外，300元以下的各阶段白酒产品营收均有不同程度的下滑，50-100元价位产品下滑19.26%，10元以下产品下降25.04%。

金种子酒表示，将继续在“激活存量，做大增量”的战略指导下，向着次高端冲击。“做大增量”就是要全力打造次高端价格带新品，“激活存量”就是聚焦柔和种子酒与金种子年份酒。

对于业绩的增长，ST舍得在财报中表示，2020年公司继续推进“舍得”“沱牌”双品牌战略，市场不断拓展，公司沱牌系列产品销售收入增加。财报数据显示，舍得系列销量0.50万千升，同比下降7.69%；沱牌系列销量1.06万千升，同比增长47.65%。

口子窖酒业2020年高档白酒业务营收38.38亿元，同比减少13.23%；中档白酒业务营收5108.63万元，同比减少47.60%；低档白酒业务营收7353.58万元，同比减少24.30%。

水井坊在2020年取消了低档酒产品销售，其2020年低档酒营收为0。

茅台也在积极优化产品结构。据悉，当前茅台集团正组织各酒类子公司对现有品牌、产品和经销资源进行全面清理和评估，确定长远保留品牌和过渡期品牌，确保到2023年底建成完善的“1+3+N”品牌体系。

五粮液则进一步丰富完善“1+3”产品体系，完成尖庄、五粮醇、五粮特曲等新品升级。

中泰证券食品饮料行业首席分析师范劲松表示，高价位产品是各家酒企2020年业绩增长的主要驱动力，如老窖、汾酒、今世缘、酒鬼酒等酒企的高价位产品增速均明显高于整体增速，疫情催化品牌集中趋势进一步加强。

研发投入差异较大，侧重酿酒技艺

白酒行业的产品结构调整已成较为明显的趋势。事实上，2019年国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将“白酒生产线”从“限制类”产业中移除，倒逼白酒产业进行产业升级和产品结构调整。

结构的调整需要酒企在生产与储存、成品酒的包装与仓储等方面进行升级。也正因此，酒企的研发投入显得尤为重要。此外，2020年，多家白酒企业加大了对“智能酿造”及产能扩张项目的投入，以提高优质白酒产能及生产稳定性，也使得研发投入引人关注。

19家白酒企业财报中，各家企业的研发投入情况。数据来源：Wind数据库

Wind数据显示，2020年A股19家白酒股上市公司洋河股份与五粮液研发费用投入过亿元，分别为2.6亿元、1.31亿元。研发费用增速较高的口子窖，主要侧重基酒和成品酒分别组织生产；舍得酒业加大研发的工艺包含14道关键控制环节、200多个工序、近2000个控制参数；洋河股份研发主要用于现代工艺与传统酿制结合；今世缘研发用于固态酿酒工艺；迎驾贡酒用于老五甑酿造工艺、五粮酿造工艺。

值得关注的是，古井贡酒、山西汾酒、伊力特、顺鑫农业、青青稞酒、金种子酒的研发费用同比负增长。

经济学者王赤坤在接受人民网采访时表示，白酒企业的技术研发投入往往在增加酿酒出酒率、基酒存储、酒水罐装等方面发挥作用。他认为，白酒的生产罐装属于制造业，这要求白酒企业改造升级生产设备，进行数字化转型，实现生产自动化智能化；同时，白酒企业对营销管理数字化需求迫切，需要在该方面加大研发投入。

也有分析人士向人民网表示，随着数字经济时代的到来，越来越多的白酒企业开始布局发明专利、实用新型专利，通过对产品研发、检测和智能化仓储的研发布局及投入，改善企业效率。“研发投入正负增长与酒企在不同发展阶段的定位、策略有关。”看懂研究院高级研究员程宇表示，白酒企业要提升自身企业效率和产品品质，就必然需要加强技术研发，推进数字化升级。

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(责编：杨虞波罗、吕骞)

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