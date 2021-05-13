保利集团以改革为动力——
优化产业布局 增强企业实力（国企改革三年行动）
资产总额、利润总额进入央企前十位，国有资产保值增值率保持在110%以上，2020年经营效益创历史最好水平，世界500强排名跃升至第191位，5年提升210位……“十三五”期间，保利集团经营业绩高速增长，品牌价值不断提升。
发展活力来自改革。“更加注重改革的系统性、整体性和协同性，推动发展效益更高、运行更稳、结构更优。”保利集团党委书记、董事长刘化龙这样概括改革成效。
上市混改添动力。2019年12月19日，保利物业成功登陆港股主板，成为保利集团第六家上市公司，股票发行获223倍超额认购，募集54亿港元，成为港股IPO（首次公开募股）融资规模最大、发行PE（私募股权投资）最高的物业公司。“十三五”期间，保利集团新增两家上市公司，截至2020年年底，集团上市公司资产总额占集团资产总量的92.1%。同时，保利集团加强与中央企业、地方国资、民营企业的合作，加快市场化兼并收购步伐，引入不同类型资本。近3年与社会资本合作项目近500个，引入社会资本近4000亿元。
选人用人强能力。扩大竞争上岗、公开竞聘范围，从旗下“双百企业”开始实行经理层成员任期制和契约化管理，探索职业经理人制度，开展优秀年轻干部专项培训计划，提高考核科学性和刚性，对未完成年度任务的企业和考核末等的干部强制降档降薪……保利集团“三项制度”改革蹄疾步稳。为了吸引、留住人才，保利集团也积极用好上市公司股权激励政策。所属上市公司保利发展、保利置业、保利文化、海诚股份共实施6期股票期权、股票增值权激励计划，累计激励1799人次，累计授出股份3.55亿股。通过改革，集团员工价值创造能力不断增强、效能持续提升。2020年，集团全员劳动生产率人均超过百万元。
兼并重组优布局。2014年年底以来，保利集团整合重组贵州久联集团、贵州盘化集团，成立了集民爆产品研发、生产、物流、工程服务为一体的保利久联集团。
收购中航工业地产业务、增资广东长大，先后并入中轻集团、中丝集团等企业……近年来，保利集团通过重组和市场化并购拓展业务，形成了贸易、地产、轻工、工艺、文化、民爆、信息通信、丝绸、金融等业务为主的发展格局。集团非地产业务比重从“十三五”初的11.9%上升到“十三五”末的31.3%。兼并重组优化集团业务布局和结构、增强抗风险能力的同时，也填补了多项科技空白。目前，保利旗下的中国轻工集团和华信邮电、上海诺基亚贝尔、长飞光纤光缆等拥有多家国家级研究院和多项“硬核”科技。
“十四五”开局之年，保利集团进一步明确了改革的任务书、时间表和路线图，8大类、36项、52条重点改革任务、500多条具体改革措施将一一落地。“确保2021年年底前完成超过70%的改革任务，保证在2022年年底前全面完成！”保利集团总经理张振高表示，“十四五”期间，保利集团将持续以改革为动力，进一步发挥贸易、地产、文化三大优势业务支撑作用，引领企业高质量发展。
《 人民日报 》（ 2021年05月13日 15 版）
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